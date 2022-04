9 apr 2022 18:10

“IL VIDEO CHE MOSTRA I LAVORI FATTI NEL CUORE DELLA NOTTE QUALCHE ORA DOPO LA MORTE DI NOSTRO FIGLIO NON LASCIA DUBBI. IL DOSSO DOVE È CADUTO LEONARDO È STATO NASCOSTO” – IL GENITORE DEL RAGAZZO MORTO IN UN INCIDENTE IN MOTO A ROMA SU CORSO FRANCIA SI SONO RIVOLTI ALLA PROCURA: “PERCHÉ SUBITO DOPO L’INCIDENTE L’AREA NON È STATA SEQUESTRATA? I LAVORI ERANO STATI FATTI MALE, L’ASFALTO ERA ROVINATO DOPO UNA VORAGINE". APERTA UN'INDAGINE PER OMICIDIO STRADALE – VIDEO