“VIOLENZA TRIBALE” - IL PROCURATORE DI POTENZA FRANCESCO CURCIO DURISSIMO SULL’AGGUATO DEI TIFOSI DEL VULTUR RIONERO CHE HANNO INVESTITO E UCCISO FABIO TUCCIARELLO: “C’ERA STATA UNA PIANIFICAZIONE, COME UNA TRIBÙ CHE VOLEVA SFIDARE L’ALTRA” - L’ACCUSATO: “LA MIA AUTO È STATA CIRCONDATA E ASSALITA CON MAZZE DA 50 FACINOROSI MASCHERATI” - A BORDO DI UNA DELLE MACCHINE C’ERA ANCHE UN BAMBINO…

Anna Martino per www.repubblica.it

Tirapugni, mazze e bastoni. Un "agguato predeterminato". I tifosi del Vultur Rionero sapevano che i supporter del Melfi sarebbero passati da Vaglio. "Una pianificazione" secondo il procuratore della Repubblica di Potenza Francesco Curcio che in conferenza stampa, a Potenza, ha parlato di un "agguato che si è sviluppato con violenza tribale" in virtù del tipo di armamentario che i tifosi del Vultur Rionero avevano con loro.

Un caso singolare. Le due squadre, entrambe in Eccellenza non dovevano scontrarsi sul campo. I tifosi del Rionero avrebbero atteso quelli del Melfi all'incrocio per Tolve, a Vaglio di Basilicata, dove erano diretti per seguire la partita della squadra di calcio.

"Come una tribù che voleva sfidare l'altra - ha detto Curcio - In questo contesto sono maturate la morte del tifoso del Rionero travolto con l'auto da Salvatore Laspagnoletta". Probabile, dunque, che qualcuno avesse avvisato o addirittura "pedinato" i tifosi del Melfi. Gli inquirenti al momento hanno scartato la possibilità di un incontro tra le due tifoserie prima dell'accaduto.

I tifosi del Melfi erano in cinque autovetture quando sarebbero stati braccati dagli ultras del Rionero che, dopo aver fatto passare le prime due auto, hanno cercato di bloccare la terza, una Fiat Punto con a bordo Laspagnoletta che ha accelerato investendo a morte Fabio Tucciariello, operaio di 39 anni. A quanto pare a bordo di una delle vetture del Melfi vi era anche un bambino. In totale sono 27 le misure cautelari emesse in carcere, tutti tifosi del Vultur Rionero - ad eccezione di Laspagnoletta - tra i 20 e 30 anni, incensurati. Qualcuno ha a suo carico dei daspo emessi in precedenza.

"Doveva essere una giornata di festa, un pomeriggio divertente tra amici - ha raccontato Laspagnoletta dopo l'arresto - ma tutto è cambiato quando la mia auto è stata circondata e assalita con mazze da una cinquantina di facinorosi mascherati. Ero terrorizzato e ho cercato di scappare".

L'accusa per Spagnoletta è di omicidio volontario mentre per gli altri è di violenza privata, tentate lesioni e detenzione di armi improprie per eventi sportivi o trasferte. Nelle auto dei tifosi di Melfi non sarebbero state trovare armi. Non si esclude la presenza di ulteriori tifosi del Vultur Rionero che ha partecipato all'agguato e ai quali Curcio si rivolge invitandoli a farsi avanti.

Tra le persone pe le quale è stato disposto il carcere, anche i due tifosi del Rionero feriti insieme a Tucciariello e ricoverati all'ospedale San Carlo di Potenza. Le tifoserie delle due squadre sono rivali storici. La Questura, da quanto riferito in conferenza stampa dal questore Isabella Fusiello, aveva già incontrato le società invitandole ad allontare i tifosi violenti per via di ad lcune criticità emerse in una partita di un mese e mezzo fa.

Per Fusiello "non si tratta di un evento da relegare allo sport ma alla criminalità comune. Persone del genere non possono essere considerate tifosi o supporter. È la prima volta in Italia che io ricordi - ha detto - che in risposta ad atti di questa gravità si prendono provvedimenti simili".

E sul caso interviene anche il vescovo di Potenza, Ciro Fanelli: "Quanto avvenuto ieri non ha nulla a che spartire non solo con lo sport e con il tifo, ma nemmeno con l'umanità: una violenza insensata, probabilmente solo mascherata dalla rivalità sportiva, ha lasciato a terra una giovane vita e ha ferito altre vite. Non posso non affermare con forza che è inconcepibile che una dimensione così importante e diffusa per una comunità, come lo sport, debba ancora una volta fare i conti con comportamenti di natura violenta".

Tifosi investiti: ecco i nomi dei 26 arrestati

Oltre a Salvatore Laspagnoletta (di 30 anni), di Melfi (Potenza), accusato dell'omicidio volontario del tifoso della Vultur Rionero, Fabio Tucciariello, di 39, la Polizia ha arrestato altri 25 uomini, tutti sostenitori della squadra vulturina e accusati di violenza privata, tentate lesioni aggravate, danneggiamento e detenzione aggravata di oggetti atti ad offendere.

Sono Vincenzo Di Lorenzo (di 28 anni), di Barile (Potenza), attualmente ricoverato nell'ospedale di Potenza; Giuseppe Mecca (29), di Rionero in Vulture (Potenza), che ha riportato contusioni ed escoriazioni; Davide Di Pierro (22), di Rionero in Vulture; Andrea Mecca (28), di Rionero in Vulture; Savino Gerardo Labella (28), di Rionero in Vulture; Gianni Pietragalla (21), di Rionero in Vulture; Donato Tirriciello (35), di Rionero in Vulture; Antonio Ramunno (26), di Rionero in Vulture; Raffaele Falaguerra (32), di Atella (Potenza); Attilio Capobianco (39), di Rionero in Vulture; Antonio Barozzino (19), di Rionero in Vulture; Michele Tirriciello (29), di Rionero in Vulture; Arcangelo Rondinella (29), di Rionero in Vulture; Alessandro Tirriciello (22), di Rionero in Vulture; Mariano Raffaele Curto (20), di Rionero in Vulture; Francesco Traficante (20), di Rionero in Vulture; Pasquale Pietragalla (25), di Rionero in Vulture; Pasquale Archetti (30), di Rionero in Vulture; Michele Pio Corella (19), di Rionero in Vulture; Donato Sabino (18), di Barile; Michele Maulà (33), di Rionero in Vulture; Fabio Minore (27), di Rionero in Vulture; Gianluca Stolfi (33), di Rionero in Vulture; Raffaele Storelli (31), di Rionero in Vulture; e Vittorio Pitoia (di 20 anni), di Rionero in Vulture.