Caro Aldo, certamente il Mef ha bisogno di soldi ma in tutta questa ridda di dichiarazioni e smentite, possibile che non si senta mai qualcuno dire che sarebbe ora di eliminare il contante e pagare solo con sistemi elettronici per far emergere miliardi di nero? In giro per l’Europa qualunque esercizio commerciale espone il cartello «no cash» e ho pure trovato suonatori di strada che chiedono l’obolo tramite telefonino. Non dico sia una soluzione semplice ma nemmeno provarci...?

Eppure i lavoratori (e pensionati) a reddito certo e tassato, che sono pur sempre la maggioranza degli elettori potenziali, avrebbero qualche motivo per ringraziare chi, almeno, ci provasse.

Che spiegazione dà?

Giandomenico Brambilla

Caro Giandomenico, il mio parere è che qualsiasi riforma del fisco e dei sistemi di pagamento non possa far leva sul senso civico degli italiani, ma sul loro interesse. Occorre far sì che gli italiani ci guadagnino a usare le carte di credito o i bonifici anziché il contante.

In parte è così già ora. Qualsiasi imprenditore, commerciante, ristoratore, albergatore onesto preferisce i pagamenti con la carta di credito, che facilitano molto la tenuta della contabilità e la stesura dei bilanci. Tuttavia, le imposte su imprenditori, commercianti, ristoratori, albergatori onesti sono troppo alte. Nei Paesi dove le tasse sono meno esose, è più facile pagare con la carta di credito.

Non accade solo nel Regno Unito, dove molti locali — comprese le caffetterie — non accettano più cash. Accade in Paesi insospettabili, cui noi guardiamo dall’alto in basso, come la Cambogia, dove i cittadini locali pagano il tuk-tuk con il telefonino. In tutto il mondo, Uber si paga con una carta di credito pre-impostata: l’autista è tutelato dagli imbrogli, il titolare della carta ha tutto sotto controllo, se la carta è aziendale la suddetta azienda traccia tutto, chi ha usato Uber, quando, da dove a dove.

Gli onesti non hanno nulla da temere. Il problema è che Uber in Italia di fatto non esiste, le vetture sono poche e mostruosamente costose.

Una vita con meno contante sarebbe anche più sicura.

Meno scippi, meno furti nelle case. Un altro modo per limitare il nero sarebbe consentire — cosa che in parte già avviene — di scaricare ricevute e fatture per le varie spese.

Tuttavia l’impressione è che l’attuale governo abbia una sensibilità diametralmente opposta.