“VIVIAMO UN TEMPO SPIETATO, BASTA UNA TASTIERA PER INSULTARE E PUBBLICARE SENTENZE” – PAPA FRANCESCO SCRIVE DI SUO PUGNO LE MEDITAZIONI DELLA VIA CRUCIS E NE APPROFITTA PER RANDELLARE A DESTRA E A MANCA: “TROPPI CRISTI UMILIATI DALLA PREPOTENZA E DALL’INGIUSTIZIA, DA GUADAGNI INIQUI FATTI SULLA PELLE DEGLI ALTRI NELL’INDIFFERENZA GENERALE” – STASERA BERGOGLIO DOVREBBE ESSERE PRESENTE AL COLOSSEO, MA SI VALUTERÀ ALL’ULTIMO MOMENTO SE… - VIDEO

LIVE: Pope Francis leads a 'Passion of the Lord' service https://t.co/cy6h71PM9t — Reuters (@Reuters) March 29, 2024

Estratto dell'articolo di Gian Guido Vecchi per www.corriere.it

papa francesco a rebibbia lava i piedi alle detenute 4

«Di fronte alle tragedie del mondo il mio cuore è di ghiaccio o si scioglie? Come reagisco alla follia della guerra, a volti di bimbi che non sanno più sorridere, a madri che li vedono denutriti e affamati e non hanno più lacrime da versare? Tu, Gesù, hai pianto su Gerusalemme, hai pianto sulla durezza del nostro cuore. Scuotimi dentro, dammi la grazia di piangere pregando e di pregare piangendo».

papa francesco a rebibbia lava i piedi alle detenute 3

Le meditazioni scritte da Papa Francesco per la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo mostrano tutta la spiritualità del gesuita formato agli esercizi di Ignazio di Loyola, «Gesù, mi accorgo che ti conosco poco perché non conosco abbastanza il tuo silenzio», come a dare il senso del suo magistero, la «rivoluzione della tenerezza» e il ritorno all’essenziale del cristianesimo: «Viviamo un tempo spietato, e abbiamo bisogno di compassione».

papa francesco a rebibbia lava i piedi alle detenute 1

È molto raro che il pontefice scriva di persona i testi della Via Crucis, una tradizione iniziata nel 1750, conclusa con l’Unità d’Italia e infine ripresa da Paolo VI a partire dal 1964. Lo fece un paio di volte Giovanni Paolo II e una volta le scrisse anche Joseph Ratzinger, ma quand’era ancora cardinale e prefetto dell’ex Sant’Uffizio. Francesco lo ha voluto fare nell’Anno della preghiera che ha indetto alla vigilia del Giubileo del 2025, senza riferimenti diretti all’attualità ma con un approccio contemplativo che la riassume e riassume i dolori del mondo: «Gesù, tu sei la vita e sei condannato a morte; sei la verità e subisci un falso processo.

papa francesco a rebibbia lava i piedi alle detenute 6

Ma perché non reclami? Perché non alzi la voce e non spieghi le tue ragioni? Perché non confuti i dotti e i potenti come hai sempre fatto con successo? La tua reazione stupisce, Gesù: nel momento decisivo non parli, taci. Perché più il male è forte, più la tua risposta è radicale. E la tua risposta è il silenzio. Ma il tuo silenzio è fecondo: è preghiera, è mitezza, è perdono, è la via per redimere il male, per convertire ciò che soffri in un dono che offri».

[…] «Gesù, tanti seguono il barbaro spettacolo della tua esecuzione e, senza conoscerti e senza conoscere la verità, emettono giudizi e condanne, gettando su di te infamia e disprezzo. Accade anche oggi, Signore, e non serve nemmeno un macabro corteo: basta una tastiera per insultare e pubblicare sentenze». […]

PAPA FRANCESCO

Al centro, come Francesco dice dall’inizio del suo pontificato, c’è il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, le parole di Gesù sul Giudizio Universale e il comportamento che distinguerà i giusti dai dannati: «[…] Fa’ che ti veda nei sofferenti e che veda i sofferenti in te, perché tu sei lì, in chi è spogliato di dignità, nei cristi umiliati dalla prepotenza e dall’ingiustizia, da guadagni iniqui fatti sulla pelle degli altri nell’indifferenza generale».

[…] Per ora non ci sono modifiche al programma che prevede la presenza di Francesco, stasera, accanto all’Anfiteatro Flavio. […] Si valuterà fino all’ultimo, a Roma le serate sono ancora fredde e l’aria al Palatino è umida, si tratta di vedere se è il caso che resti seduto all’aperto per due ore. Ma in fondo non è essenziale, la presenza di Francesco è già nelle sue parole […]

papa francesco a rebibbia lava i piedi alle detenute 5

Il Papa nomina le tante situazioni di sofferenza insopportabile. «Gesù, portiamo anche noi delle croci, a volte molto pesanti: una malattia, un incidente, la morte di una persona cara, una delusione affettiva, un figlio che si è perso, il lavoro che manca, una ferita interiore che non guarisce, il fallimento di un progetto, l’ennesima attesa andata a vuoto… Gesù, come si fa a pregare lì». Il Papa prega per i «bimbi non nati e quelli abbandonati», i «tanti giovani in attesa di chi ascolti il loro grido di dolore», e ancora «gli anziani scartati», i detenuti, i «popoli sfruttati e dimenticati». […]

papa francesco e la via crucis - meme by osho

papa francesco durante la messa della domenica delle palme 6 papa francesco durante la messa della domenica delle palme 5 papa francesco durante la messa della domenica delle palme 7 PAPA FRANCESCO papa francesco a santa maria maggiore papa francesco PAPA FRANCESCO PAPA FRANCESCO bergoglio papa francesco papa francesco durante la messa della domenica delle palme 4 papa francesco durante la messa della domenica delle palme 3