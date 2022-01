Da "Oggi"

bruno barbieri

Bruno Barbieri compie 60 anni e a OGGI si racconta in un’intervista in edicola da domani. Oggi è il re di «MasterChef» ma ricorda quando a 17 anni era sulle navi da crociera: «Lavoravo 19 ore al giorno, le colazioni del mattino erano alle 5, 800 omelette tutte le mattine, le facevo a occhio, guardavo sei padellini insieme. Preparavo 30 uova per la Bernese a mano, se si fossero smontate ti buttavano in mare».

masterchef italia giorgio locatelli, antonino cannavacciuolo, bruno barbieri

Parla della nonna eccezionale che ha avuto e dei colleghi giudici dice: «Ho sempre pensato che il trio Cannavacciuolo, Barbieri, Locatelli sia quello che ha funzionato di più. È chiaro che Antonino è il giudice con cui ho più feeling, siamo due uomini del sud, io sono in realtà il meridionale del nord. Locatelli poi... c’era bisogno di un paciere e infatti noi lo chiamiamo “l’avvocato”, perché io e Antonino siamo una fiction tutti i giorni.

BRUNO BARBIERI

Quello che mi sono sempre domandato è perché noi non abbiamo un ristorante insieme,perché non abbiamo fatto un film insieme, magari un cinepanettone». E dei 60 anni in arrivo dice scherzoso: «Sono un vero Peter Pan. A 60 anni vivo esattamente come quando ne avevo 30. Certo ti diventano i capelli bianchi, ma non sono mai invecchiato».

bruno barbieri 4 hotel BRUNO BARBIERI BRUNO BARBIERI BRUNO BARBIERI BRUNO BARBIERI BRUNO BARBIERI giorgio locatelli antonino cannavacciuolo bruno barbieri masterchef bruno barbieri fourghetti bruno barbieri (2) gli auguri di bruno barbieri