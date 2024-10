2 ott 2024 18:03

“VOGLIAMO CHIAREZZA SULLE SPESE DI CASTELLITTO AL CENTRO SPERIMENTALE” – IL DEPUTATO M5S, GAETANO AMATO, CHIEDE CONTO AL MINISTRO DELLA CULTURA, ALESSANDRO GIULI, DELLA SITUAZIONE AL CSC: “DOPO AVER ASSUNTO IL SUO PRODUTTORE CON CONTRATTO DI OLTRE 100MILA EURO L'ANNO, DOPO AVER RETRIBUITO CON 4000 EURO LA MOGLIE PER UN CONVEGNO, DOPO AVER SPESO 20MILA EURO PER L'AFFITTO DI UNA VILLA A VENEZIA, SERGIO CASTELLITTO, DAL 3 GIUGNO AL 31 DICEMBRE AVREBBE ASSUNTO UN AUTISTA PERSONALE MALGRADO - COME SCRIVE DAGOSPIA - NON LO SI VEDA MAI PRESSO LA STORICA SCUOLA DI CINEMA CHE PRESIEDE. GIULI, BATTA UN COLPO!”