“VOGLIO CHIARIRE LA SITUAZIONE DEL ‘CORONAROVIRUS’” – FACCIAMOCI UNA RISATA! ECCO IL VIDEO-APPELLO PIENO DI STRAFALCIONI DEL SINDACO DI BOSCOREALE, IN PROVINCIA DI NAPOLI – “LE FUCK NEWS”, I “SIERO POSITIVI” E L’INVITO A RESTARE A CASA PER “SCONFIGGERE LA DIFFUSIONE DEL CORONAROVIRUS” – VIDEO

Da www.lastampa.it

l'appello pieno di strafalcioni di antonio diplomatico, sindaco di boscoreale

Antonio Diplomatico, sindaco di Boscoreale, in provincia di Napoli, ha pubblicato un videomessaggio in cui dà alcuni consigli ai cittadini su come affrontare l'emergenza coronavirus. Il suo discorso, diffuso l'11 marzo, è però diventato virale non tanto per i contenuti, quanto per gli strafalcioni: "Coronarovirus" o "facc news", per non parlare dei "sieropositivi", solo per citarne alcuni.

l'appello pieno di strafalcioni di antonio diplomatico, sindaco di boscoreale 1 coronavirus 2 coronavirus 1 l'appello pieno di strafalcioni di antonio diplomatico, sindaco di boscoreale 2 coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 60