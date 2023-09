“VOGLIO FARE UN THREESOME CON LA MIA RAGAZZA, MA LEI SI RIFIUTA. COME MI DEVO COMPORTARE?” – UN LETTORE SCRIVE AL “SUN” PREOCCUPATO CHE LA SUA INSOSTENIBILE VOGLIA DI FARE UNA COSA A TRE METTA A RISCHIO IL SUO RAPPORTO: “SIAMO SEMPRE STATI SESSUALMENTE AVVENTUROSI. ALLORA PERCHÉ QUESTO LIMITE? HA SEMPRE DETTO CHE UN GIORNO SAREBBE SUCCESSO. EPPURE, ANCORA NIENTE” – LA RISPOSTA

Traduzione da Dear Deidre, la rubrica della posta del cuore di “The Sun”

Lettera di un lettore

La mia più grande fantasia sessuale è avere un rapporto a tre con la mia ragazza, ma lei non vuole nemmeno prendere in considerazione l’ipotesi. Non riesco a capire perché sia così riluttante. È giusto dire che siamo sempre stati sessualmente avventurosi.

Allora perché ha questo limite? Io ho 28 anni, lei 27 e stiamo insieme da tre anni. Da quando abbiamo iniziato a frequentarci le ho sempre detto che un rapporto a tre era qualcosa che volevo davvero provare.

Mi piaceva l'idea che mi condividesse con un'altra donna. Ha sempre detto che forse un giorno sarebbe successo. Eppure, dopo tre anni, quel giorno non è ancora arrivato. Questo sta mettendo a dura prova il nostro rapporto perché non riesco a togliermi l'idea dalla testa. Cosa dovrei fare?

Risposta di Sally Land:

Se una cosa a tre può essere una delle vostre fantasie sessuali, è possibile che non lo sia per lei. Potrebbe essere che abbia troppa paura di dirti che non vuole farlo. Potrebbe essere preoccupata di deluderti e quindi rimanda. L'ultima cosa da fare è forzarla: nessuno dovrebbe sentirsi obbligato a fare qualcosa di sessuale che non vuole. Ci sono altri modi per rendere le cose più piccanti senza ricorrere a terzi.

