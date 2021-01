“VOGLIO VENDERE IL PC DELLA PELOSI AI RUSSI” – L’FBI STA INDAGANDO SU UNA SCIROCCATA DI 22 ANNI CHE, DURANTE L’ASSALTO AL CONGRESSO, HA MESSO LE MANI SUL LAPTOP DELLA SPEAKER DELLA CAMERA, DICHIARANDO DI VOLERLO CONSEGNARE AI SERVIZI SEGRETI RUSSI: LA MADRE HA RACCONTATO CHE LA FIGLIA, UN’OPERATRICE SANITARIA DELLA PENNSYLVANIA, HA FATTO LE VALIGIE ED È PARTITA DICENDO CHE SI SAREBBE ASSENTATA PER DUE SETTIMANE E… - VIDEO

Da "www.rainews.it"

riley june williams 3

Durante l'assalto al Congresso del 6 gennaio, una donna ha rubato un laptop dall'ufficio di Nancy Pelosi esprimendo poi l'intenzione di venderlo alla Russia. L'accusa è contenuta in un atto pubblicato dall'Fbi riguardo all'inchiesta a carico di Riley June Williams, 22enne della Pennsylvania che ha partecipato all'assalto del Congresso che, secondo quanto si legge, sarebbe riuscita a darsi alla fuga. L'atto dell'Fbi è stato reso noto dal giornalista Kyle Cheney, di Politico

riley june williams 1

"Secondo la polizia locale, la madre di Williams ha detto che la figlia ha fatto la valigia ed è partita dicendo che sarebbe stata via per un paio di settimane", si legge nella dichiarazione dell'Fbi, ripresa da Politico, che precisa che un testimone afferma di aver visto un video di Williams che "prende un computer o un hard drive dall'ufficio della Speaker democratica". E che la donna avrebbe detto di "voler inviare il computer ad un amico in Russia per venderlo al Svr, i servizi segreti russi". "La vicenda è ancora oggetto di indagini", concludono dall'Fbi, che di recente ha pubblicato le foto segnaletiche dei ricercati per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso .

