Comunicato stampa

Il più noto disturbatore televisivo Gabriele Paolini chiede a gran voce giustizia per suo padre, il generale dell’esercito Gaetano Paolini deceduto lo scorso 3 dicembre 2017 presso l’ospedale Sandro Pertini di Roma. “Il 3 dicembre del 2017 alle ore 09.00 mio padre è stato ricoverato in codice giallo presso il suddetto ospedale ed è morto il giorno stesso alle ore 22.00 per sospetta mancanza dialisi in seguito ad un arresto cardiaco. Lui le dialisi le faceva con regolarità due volte la settimana da un anno e mezzo a questa parte.

Il giorno del ricovero mi chiama il medico che lo ha preso in carico nel momento del ricovero e mi chiede in che condizioni avessi portato mio padre in ospedale aggiungendo che sembrava che non facesse la dialisi da almeno 5 giorni; cosa molto strana dato che la faceva ogni lunedì ed ogni venerdì presso una struttura di Roma, quindi a questo punto chi ha responsabilità? Io ho depositato subito in seguito alla morte di mio padre una denuncia penale (con 6 integrazioni) per omicidio con i miei avvocati Lorenzo La Marca e Massimiliano Kornmüller presso la caserma dei carabinieri Santa Maria del Soccorso in Roma, ma dopo un anno e mezzo la procura l’ha archiviata, perché il medico che mi telefonò la mattina del 03/12/2017 risulta non rintracciabile.

Voglio che vengano riaperte le indagini ed esigo giustizia per mio padre che ha servito con onore e serietà lo Stato Italiano ed è stato nominato Cavaliere della Repubblica il 27/12/1968; se avrò giustizia basta contaminazioni tv, questa è una promessa! Voglio solo la verità”.

