Da “la Zanzara – Radio 24”

L’incredibile intervista a La Zanzara di Antonio Di Vietri, coordinatore di Fratelli d’Italia: “Razzista, nazista? Ho scritto come mi vedono gli altri. Sono solo stanco di vedere certe cose”. Poi messo di fronte ai post in cui esalta Mussolini e persino il nazionalsocialismo e Hitler, balbetta. “Forni crematori? Ci sono tanti posti caldi, anche sotto il sole”. Il suo Instagram è fascio1975, lei è fascista?: “Fascista? Amo la storia a 370 gradi (!) e vado a Predappio, non mi nascondo, mica è vietato”.

“Voi perché andate al mare, io non posso andare a Predappio?”. “È vietato avere un account come fascio75?”. Lo ha scritto lei “è iniziata la grande derattizzazione” parlando della presa del potere di Hitler?: “Ma era il pezzo di un libro…”. Le ha scritte lei certe cose tipo “gli ebrei uccidono” e “ebrei di merda”, “se gli ebrei sono stati sterminati perché controllano finanza mondiale e massoneria?”, “usura bancaria”, riferito agli ebrei, “ebrei di merda spadroneggiate anche in Italia”?. La risposta: “Devo tornare indietro a dieci anni…Sono solo contro la guerra in Palestina…”

2 - "SONO NAZISTA, GLI IMMIGRATI NEI FORNI CREMATORI". FDI RIMUOVE DALL'INCARICO DI VIETRI DOPO IL POST CHOC SUI SOCIAL. DONZELLI: "FRASI INGIUSTIFICABILI"

Estratto dell’articolo di Paolo Berizzi per www.repubblica.it

“Sono razzista, sono patriota, sono nazionalsocialista, sono fascista, sono nazista, sono stanco di vedere tante ingiustizie nei confronti degli italiani. Fuori dalle balle gente di merda. Infangano il nostro Bel Paese. Parassiti, pidocchioni, ladri, assassini, stupratori, ubriaconi, siete la feccia del genere umano. Un solo posto è adatto per voi ed è molto caldo”. Autore del post su Facebook, con tanto di richiamo finale ai forni crematori, è Antonio Di Vietri, segretario cittadino di Fratelli d’Italia a Lavello, 13mila abitanti in Provincia di Potenza.

Donzelli: “Frasi ingiustificabili, Di Vietri rimosso dal suo incarico in FdI”

La reazione di Fratelli d'Italia ai post di Di Vietri non si è fatta attendere. "Si tratta di frasi ingiustificabili e incompatibili con il partito", dichiara all'Adnkronos Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di FdI. […]

I vecchi post xenofobi di Di Vietri

Il punto è che Di Vietri, non solo in campagna elettorale, è un nome scomodo: e questo proprio a causa dei post che negli anni scorsi e in più occasioni ha scritto sui social. Messaggi intrisi di xenofobia, razzismo, omofobia, e di riferimenti a Mussolini, al fascismo, al nazismo e finanche di esplicite allusioni ai forni crematori. Il post ricordato sopra risale al 21 novembre 2014: definirlo indecente è un eufemismo. Il politico meloniano si definisce appunto e senza indugi "nazista e fascista", e nella chiosa augura la fine dello sterminio nei forni per categorie di cittadini a lui evidentemente sgraditi.

Già altre volte, sempre a livello locale, erano rispuntate le polemiche sui testi social pubblicati da Di Vietri. Ma il dibattito torna a farsi incandescente adesso, visto che Di Vietri è in lista alle elezioni comunale e visto che il politico compare spesso a fianco del candidato sindaco Carnevale nelle uscite elettorali sul territorio. […]

Alle critiche e al coro di indignazione che proviene dal centrosinistra di Lavello […] Di Vietri risponde parlando di "post ironici". E cioè: definendosi nazista e fascista e alludendo ai forni crematori avrebbe solo - a sua detta - risposto in modo ironico a chi lo accusava di essere appunto fascista e quant'altro. Una difesa decisamente fragile e imbarazzata.

Così come pare imbarazzante la tesi - sostenuta dallo stesso Di Vietri - secondo cui i richiami al duce altro non sarebbero che "riferimenti storici". […]