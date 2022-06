“VOLEVAMO RIDARE DIGNITÀ A MIA SORELLA E OGGI QUESTA COSA È STATA FATTA, CREDEVO NELLA GIUSTIZIA ED È ARRIVATA” – LA SORELLA COMMENTA LA SENTENZA SULLA MORTE DI CARLOTTA BENUSIGLIO, LA STILISTA TROVATA IMPICCATA A MILANO: 6 ANNI ALL’EX COMPAGNO MARCO VENTURI (“LA MORTE DELLA DONNA E’ AVVENUTA A SEGUITO DI LESIONI E STALKING”) – L’UOMO E’ STATO ASSOLTO DALL’ACCUSA DI OMICIDIO VOLONTARIO PER CUI ERA STATA CHIESTA UNA CONDANNA A 30 ANNI...

marco venturi Carlotta Benusiglio

È stato condannato a 6 anni di carcere Marco Venturi, a processo Milano per la morte dell’ex compagna Carlotta Benusiglio, la stilista 37enne trovata impiccata il 31 maggio 2016 ad un albero dei giardini in piazza Napoli. Lo ha deciso col rito abbreviato il gup Raffaella Mascarino. La condanna è arrivata per «morte come conseguenza di altro reato, lesioni e stalking ». Il 45enne è stato invece assolto dall’accusa di omicidio volontario, per la quale era stata chiesta una condanna a 30 anni.

La sorella

«Siamo contenti perché la responsabilità per la morte di mia sorella è stata ricondotta a Marco Venturi — ha commentato commossa Giorgia Benusiglio, sorella della stilista, con a fianco la madre —. Non è stato condannato a tanti anni ma volevamo ridare dignità a mia sorella e oggi questa cosa è stata fatta, credevo nella giustizia ed è arrivata».

La difesa

Carlotta Benusiglio marco venturi

L’avvocato Andrea Belotti che, assieme alla collega Veronica Rasoli, assiste Marco Venturi ha commentato: «L’ipotesi dell’accusa che Venturi abbia strangolato e inscenato il suicidio di Benusiglio è completamente caduta, per quanto posso capire dal dispositivo del giudice di cui mi sfugge la logica sia fattuale che giuridica». Venturi, ha aggiunto Belotti, «è deluso, perché è arrivata una sentenza di condanna».

carlotta benusiglio

Ciò che conta, comunque, ha aggiunto, «è che nessuno possa azzardarsi a definirlo l’assassino dell’ex compagna, questo è un punto a nostro favore e faremo assolutamente ricorso». Una «piccola soddisfazione», per il legale, «è che è stato assolto da un episodio di lesioni, quello dove in tv giravano numerosissime immagini di lei con gli occhi tumefatti». E ancora: «Confido che venga assolto in appello da tutto il resto a cominciare da una riqualificazione giuridica per la quale attendo di leggere con attenzione le motivazioni del giudice».

