“VOLEVO FARE UNA STRAGE TRA LA FOLLA” – HA CONFESSATO IL 19ENNE ARRESTATO A VIENNA, INSIEME A UN MINORENNE, CON L'ACCUSA DI AVERE PIANIFICATO UN ATTENTATO SUICIDA AL CONCERTO DI TAYLOR SWIFT: VOLEVA INVESTIRE I PASSANTI, AMMAZZARLI A COLPI DI MACHETE PRIMA DI FARSI ESPLODERE - IL RAGAZZO, CHE FACEVA PARTE DI UNA RETE ISLAMISTA, AVEVA CERCATO ONLINE COME COSTRUIRE BOMBE – LA POLIZIA HA TROVATO MATERIALE DELL’ISIS E DI AL-QAEDA NELLA CASA DEL SECONDO SOSPETTATO...

DAGONEWS

Beran A. il 19enne che progettava di fare un attentato al concerto di Taylor Swift

La polizia ha pubblicato la prima foto del fanatico dell’Isis che aveva pianificato un attacco terroristico durante un concerto di Taylor Swift. Beran A., 19 anni, e il suo complice 17enne avevano pianificato di attaccare la zona del concerto di Swift, investendo la folla, per poi aggredirla con coltelli e machete prima di farsi esplodere in un attentato suicida.

Beran A., viveva in una villetta a schiera di nuova costruzione a Ternitz, a circa 80 chilometri a sud di Vienna, dove ha trascorso la sua infanzia. Qualche anno fa, i genitori di Beran A., immigrati in Austria dalla Macedonia del Nord, si sono trasferiti con lui e la sorella minore in una casa di nuova costruzione nel quartiere Neunkirchen di Ternitz.

Fino a due settimane fa, Beran A. lavorava nello stesso stabilimento di acciaio di Ternitz , lo stesso in cui lavorava il padre. I vicini lo descrivono come un “innocuo ragazzo della porta accanto” che aveva completamente cambiato il suo look dopo essersi radicalizzato.

taylor swift

**AUSTRIA: PROGETTATO ATTACCO CONCERTI TAYLOR SWIFT, SOSPETTO CONFESSA** =

(Adnkronos/Dpa) - La Polizia austriaca afferma che il principale sospettato di un presunto complotto terroristico contro i concerti di Taylor Swift a Vienna ha reso una piena confessione. L'aspirante attentatore voleva usare bombe e oggetti appuntiti per uccidere le persone durante lo spettacolo di Swift, ha detto Omar Haijawi-Pirchner, direttore della sicurezza statale e dell'intelligence del Ministero degli Interni austriaco.

Il 19enne non aveva il biglietto del concerto, ma voleva colpire nei pressi dello stadio Ernst Happel. Faceva parte di una rete islamista ed era già nel radar della polizia, ha detto il funzionario. Il sospettato aveva cercato online come costruire bombe e nella sua confessione aveva detto agli investigatori che aveva intenzione di "uccidere se stesso e una grande folla di persone oggi o domani", ha detto Haijawi-Pirchner.

taylor swift 2

Il diciannovenne e un'altra persona sono stati arrestati ieri, perché sospettati di avere piani per attaccare grandi eventi a Vienna, compresi i concerti di Swift. Gli spettacoli erano programmati per oggiì, venerdì e sabato come parte della tappa europea del suo Eras Tour. Tutti e tre i concerti sono stati cancellati mercoledì sera.

Haijawi-Pirchner ha detto che la decisione di cancellare gli spettacoli è stata dell'organizzatore del concerto e non della Polizia austriaca, ma ha detto che si tratta di una scelta comprensibile. Nessun altro è ricercato in relazione al presunto complotto, hanno detto gli investigatori. "Una tragedia è stata evitata", ha detto il ministro degli Interni austriaco Gerhard Karner, aggiungendo che "la situazione era grave, la situazione resta grave".

stadio Ernst Happel di vienna

AUSTRIA: TAYLOR SWIFT, MATERIALE IS E AL-QAEDA IN CASA SOSPETTATO SVENTATO ATTACCO =

(Adnkronos) - Le autorità di sicurezza austriache hanno trovato materiale dello Stato islamico e di al-Qaeda a casa del secondo sospettato di un piano sventato per attaccare gli spettacoli di Taylor Swift in Austria, ora cancellati. Lo ha reso noto il ministro degli Interni Gerhard Karner, aggiungendo che ''la situazione era ed è seria. Ma possiamo anche dire che una tragedia è stata evitata''.

stadio Ernst Happel di vienna taylor swift a milano san siro 5 taylor swift 8