“PER UNA VOLTA, NON LO FARE” - LA NIKE SI SCHIERA CONTRO IL RAZZISMO DOPO L’OMICIDIO DELL'AFROAMERICANO GEORGE FLOYD E LE RIVOLTE ESPLOSE NEGLI USA: CON UNO SPOT MINIMALISTA HA CAMBIATO IL SUO CELEBRE SLOGAN “JUST DO IT”, RICHIAMANDO LA GENTE A NON ESSERE INDIFFERENTE – “NON FAR FINTA CHE NON SIA UN PROBLEMA IN AMERICA E NON PENSARE CHE…” - VIDEO

la campagna di nike contro il razzismo 1

«Per una volta, non lo fare». La Nike si schiera contro il razzismo in seguito all'uccisione dell'afroamericano George Floyd e alle forti manifestazioni e violenze che sono seguite in tutti gli Stati Uniti cambiando il suo celebre slogan 'Just do it', 'Fallo'.

«Per una volta non lo fare, non far finta che non sia un problema in America», si legge sull'account Twitter del più famoso marchio sportivo al mondo che tra i suoi testimonial ha moltissime star dello sport afroamericane e africane.

caos a minneapolis per la morte di george floyd 27

«Non girare le spalle al razzismo, non accettare che vite innocenti vengano portate via, non inventare più scuse», l'appello di un minuto che in poche ora ha già avuto milioni di visualizzazioni.

«Non pensare che questo non ti riguardi, non restare in silenzio, non pensare che non puoi essere parte del cambiamento. Cerchiamo tutti di essere parte del cambiamento», si chiude l'appello della Nike.

