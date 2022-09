“A VOLTE IL DOLORE È TALMENTE LANCINANTE CHE NON RIESCO A PARLARE” – MIKE TYSON RIVELA DI SOFFRIRE DI SCIATICA DOPO CHE LE FOTO IN SEDIA A ROTELLE AVEVANO ALLARMATO I FAN. A LUGLIO L’EX PUGILE AVEVA CONFESSATO DI NON CREDERE GLI RESTASSE MOLTO TEMPO DA VIVERE. POI LE FOTO MENTRE SI APPOGGIAVA A UN BASTONE E QUELLE IN CARROZZINA AVEVANO FATTO PRESAGIRE IL PEGGIO. MA PARE CHE I MALESSERI SIANO TUTTI LEGATI ALL’INFIAMMAZIONE (OLTRE AL FATTO CHE HA PIPPATO E FUMATO QUALUNQUE COSA IN NATURA)…

Simona Marchetti per www.corriere.it

mike tyson

A luglio Mike Tyson aveva allarmato i fan, confessando — in una puntata del suo podcast «Hotboxin» — di non credere che gli restasse ancora molto tempo da vivere («Quando mi guardo allo specchio e vedo quelle piccole macchie sul mio viso, dico: “Wow. Ciò significa che la mia data di scadenza si avvicina molto presto”»). Un mese più tardi le sue foto sulla sedia a rotelle in aeroporto e poi ancora mentre camminava sorreggendosi con un bastone avevano fatto il giro del mondo, alimentando le voci sulle sue preoccupanti condizioni di salute.

Splendida forma

mike tyson

All’epoca l’ex campione dei pesi massimi aveva spiegato di soffrire di sciatica, ma visto che i pettegolezzi non si placavano, ha deciso di raccontare una volta per tutte come stanno realmente le cose. «Soffro di sciatica e ogni tanto divampa — ha detto il 56enne in un’intervista a Newsmax Tv —. Quando si presenta in forma acuta, non riesco nemmeno a parlare. Grazie a Dio è l’unico problema di salute che ho, sono in splendida forma».

Dolore da lieve a lancinante

Come ha spiegato Maurizio Fornari, responsabile di Neurochirurgia all’Istituto Humanitas di Milano, in un’intervista al Corriere della Sera, «la sciatica è l’infiammazione del nervo sciatico e indica che è in corso un’irritazione di una radice nervosa nella parte bassa della schiena. Il dolore tipico, infatti, ha origine nella zona lombare e scende lungo il nervo sciatico, passando lungo il gluteo e la gamba, fino a raggiungere il piede. In genere, il dolore interessa un solo lato del corpo e ha un’intensità che varia da lieve a lancinante».

Una vita di eccessi

mike tyson marijuana 5

Nel 2005 Tyson fu costretto al ritiro dal ring proprio a causa dei dolori alla schiena, che andarono a sommarsi a una vita di eccessi e sregolatezze, fra cui anche problemi di droga.

