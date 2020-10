“A VOLTE MELANIA SI SENTE DISGUSTATA DAL MARITO” - OMAROSA MANIGAULT NEWMAN, EX ASSISTENTE DI MCDONALD TRUMP, RIVELA I DETTAGLI INTIMI DELLA RELAZIONE TRA IL PUZZONE E LA MOGLIE CHE, PIÙ VOLTE, HA MOSTRATO SEGNI DI INSOFFERENZA IN PUBBLICO RIFIUTANDO DI DARGLI LA MANO: “QUELLO CHE HO OSSERVATO NEGLI ULTIMI 17 ANNI TI FAREBBE GIRARE LA TESTA. A VOLTE SI PIACCIONO, MA A VOLTE LEI È DISGUSTATA DA LUI. È UN MATRIMONIO MOLTO STRANO…” - VIDEO

DAGONEWS

omarosa manigault newman e donald trump 1

Omarosa Manigault Newman, ex assistente di Donald Trump, ha rivelato dettagli succosi del matrimonio tra il presidente e Melania, svelando che la first lady a volte si “sente disgustata dal marito”.

Omarosa ha incontrato il presidente nel 2004 dopo essere apparso in "The Apprentice" e nel gennaio 2017 è diventata assistente e direttore delle comunicazioni per l’ufficio delle relazioni pubbliche.

Da allora ha scritto un libro, “Unhinged”, che il puzzone ha tentato di bloccare prima della pubblicazione. «È un matrimonio molto strano – ha detto Omarosa - Sono molto cauta nel commentare le dinamiche di un matrimonio perché non sai mai cosa succede a porte chiuse. Ma conosco questa coppia da quando si frequentavano, si sono sposati un anno dopo la messa in onda di The Apprentice.

omarosa manigault newman e donald trump 2

Quello che ho osservato negli ultimi 17 anni ti farebbe girare la testa. A volte si piacciono, ma a volte lei è disgustata da Trump. È un matrimonio molto strano». Dichiarazioni che vengono confermate dalle tutte quelle volte che Melania ha snobbato il presidente, rifiutando di dargli la mano durante eventi pubblici.

