“VORREI UNA SERATA ROMANTICA CON LA BOSCHI” - IL PORNOATTORE MAX FELICITAS CONFESSA CHE MARIA ETRURIA È IL SUO SOGNO EROTICO: “È UNA DELLE DONNE PIÙ BELLE, AFFASCINANTI E SENSUALI CHE ABBIA MAI VISTO. CON LEI VORREI UNA CENA A LUME DI CANDELA, UNA PASSEGGIATA MANO NELLA MANO. E POI CERTO, ANCHE IL DOPO AVRÀ LA SUA IMPORTANZA” - “LE FACCIO UN APPELLO: MI CONTATTI E MI CONCEDA ALMENO UN…”

max felicitas 9

Comunicato Stampa

il più noto ed apprezzato pornoattore della nuova leva molto attivo sui social e con un grande seguito sopratutto su Instagram Max Felicitas ci svela qual è il suo sogno più ricorrente.

maria elena boschi

“Penso che Maria Elena Boschi sia una delle donne più belle ed affascinanti, non solo della politica, ma in generale è una delle donne più sensuali che io abbia mai visto. Si sono un pornoattore e lo sanno tutti, ma con Maria Elena non vorrei che fosse solo una nottata di passione, vorrei che fosse una serata romantica, una cena a lume di candela, una passeggiata mano nella mano...e poi certo, anche il dopocena avrà la sua importanza, ma sarà importante tutto il contesto ed il contorno”

MARIA ELENA BOSCHI IN BIKINI TRA LE AMICHE maria elena boschi arriva al nazareno per la direzione del pd 4

L’attore a luci rosse originario di Codroipo, paese della provincia di Udine conclude così: “faccio un appello all’ex Ministro Boschi: mi contatti ed almeno mi conceda un incontro e di offrirle una cena magari nella sua città, la splendida Montevarchi, sono sicuro che quando mi conoscerà si innamorerà di me!”

