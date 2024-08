“VORREI SGOZZARE GLI EBREI” – BUFERA IN BELGIO PER LE FRASI CHOC DI HERMAN BRUSSELMANS COMPARSE IN UNA RUBRICA SATIRICA SULLA RIVISTA FIAMMINGA HUMO: “DAVANTI ALLA DISTRUZIONE DI GAZA DIVENTO COSÌ FURIOSO CHE VORREI AFFONDARE UN COLTELLO AFFILATO NELLA GOLA DI OGNI EBREO CHE INCONTRO” – LE SUE PAROLE HANNO SCATENATO UN’ONDATA DI INDIGNAZIONE, MA IL 66ENNE HA REPLICATO: “NON SONO ANTISEMITA E NON VOGLIO INCITARE ALL’ODIO, MA…”

(ANSA) - Davanti alla distruzione a Gaza "divento così furioso che vorrei affondare un coltello affilato nella gola di ogni ebreo che incontro". E' bufera in Belgio per le frasi shock apparse in una rubrica satirica sulla rivista fiamminga Humo per mano dello scrittore Herman Brusselmans.

L'autore, tra i più letti nelle Fiandre, attacca l'esercito israeliano e Benyamin Netanyahu, al quale attribuisce la volontà di "annientare" l'intero mondo arabo anche a costo di provocare una nuova guerra mondiale. E, evocando il conflitto a Gaza, si mette nei panni di un palestinese immaginando di assistere a una scena in cui suo figlio urla vedendo la madre - la sua compagna - giacere sotto le macerie di un edificio distrutto. […]

"Certo, dobbiamo sempre dirci che non tutti gli ebrei non sono bastardi assassini", aggiunge. La risposta della comunità belga non si è fatta attendere. Il testo equivale a "incitare apertamente all'omicidio" degli ebrei, è stata la dura condanna dell'associazione ebraica europea (Eja) con sede a Bruxelles, che ha chiesto le scuse della rivista Humo e la "sospensione immediata" dello scrittore.

Anche l'Unia, organizzazione belga che lotta contro le discriminazioni, ha annunciato di aver sporto denuncia […] Brusselmans ha respinto tutte le accuse di antisemitismo e incitamento all'omicidio o all'odio rivendicando l'uso di uno stile provocatorio che usa "l'esagerazione, l'ironia e persino il sarcasmo per combattere l'ipocrisia". "Non voglio incitare all'odio. Figuriamoci all'omicidio. Voglio che questa guerra, che non avrebbe mai dovuto iniziare, finisca", ha scritto il 66enne sul suo account Instagram.

