L’EX CONCORRENTE DI AMICI E XFACTOR IL 28ENNE MICHELE MERLO, ANCHE NOTO COME “MIKE BIRD” E’ STATO RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI

DA www.leggo.it

Michele Merlo, noto con il nome d'arte "Mike Bird", sta male. Secondo quanto è emerso l'ex concorrente di Amici e XFactor è stato ricoverato in ospedale per emorragia cerebrale. La notizia in un primo momento si è diffusa sui social, dove molti colleghi hanno espresso la loro preoccupazione e gli auguri per una pronta guarigione, per poi essere confermata dalla famiglia Merlo attraverso i suoi consulenti.

L'ultimo post su Instagram

L'ultimo post su Instagram non è passato inosservato. «Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?», ha scritto il cantante due giorni fa a corredo dello scatto di un tramonto. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, a far capire cosa fosse successo sarebbe stato il cantante Federico Rossi del duo Benji & Fede. Sotto l'ultimo di Merlo post ha scritto: «Forza anima libera».

Michele Merlo gravissimo, le dichiarazioni della famiglia

La famiglia dell'artista 28enne ha fatto sapere tramite i suoi consulenti che Merlo è «ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa». In un gruppo privato su Facebook, secondo quanto riportato, la madre del ragazzo avrebbe commentato la vicenda con l'emoji di due mani giunte in segno di preghiera.

