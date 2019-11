“VORREI VIVERE ALL’ESTERO, MA BRAD ME LO IMPEDISCE” – UNA SENSUALISSIMA ANGELINA JOLIE SI METTE A NUDO PER “HARPER'S BAZAAR” E SI FA FOTOGRAFARE CON SOLO UN VELO BIANCO A COPRIRLE IL CORPO – IMMAGINI HOT ACCOMPAGNATE DA UN’INTERVISTA ALTRETTANTO SCOPPIETTANTE: “PER ORA DEVO RESTARE DOVE IL PADRE DEI MIEI FIGLI SCEGLIE DI VIVERE” – “IL MIO CORPO HA ATTRAVERSATO MOLTO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI E…” – VIDEO E FOTO

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

angelina jolie 6

Angelina Jolie si mette a nudo, per una serie di scatti sensuali per il fotografo Sølve Sundsbø e in un'intervista nel numero di dicembre di Harper's Bazaar. L'attrice parla soprattutto dei figli, degli ultimi difficili anni dopo la separazione da Brad Pitt e del suo impegno sociale: "Voglio che i miei figli crescano nel mondo. Mi piacerebbe vivere all'estero e lo farò non appena avranno 18 anni. Adesso devo restare dove il loro padre sceglie di vivere...".

angelina jolie

Coperta solo da un velo trasparente bianco la star di "Malficent" è più bella e sensuale che mai e sembra rinata: "Il mio corpo ha attraversato molto negli ultimi dieci anni, in particolare negli ultimi quattro e ho cicatrici sia visibili che invisibili da mostrare", ha detto: "Quelle invisibili sono le più difficili da guarire. La vita a volte fa molti giri. A volte ti fai male e vedi quelli che ami soffrire... Adesso però sento il sangue tornare nel mio corpo".

angelina jolie 3

I quattro anni di cui Angelina parla sono quelli trascorsi dalla separazione da Brad Pitt ad oggi. Anni durante i quali l'attrice racconta di essersi concentrata sulla sua carriera e sui suoi figli e di non aver potuto "ascoltare" il suo spirito "libero e selvaggio".

"La parte di noi che è libera, selvaggia, aperta, curiosa può essere chiusa dalla vita. Dal dolore o dal male", ha raccontato: "I miei figli conoscono il mio vero io e mi hanno aiutato a ritrovarlo e ad abbracciarlo. Hanno vissuto molto. Imparo dalle loro forze. Come genitori, incoraggiamo i nostri figli ad abbracciare tutto ciò che sono... Non possiamo impedire loro di provare dolore, angoscia, dolore fisico e perdita. Ma possiamo insegnare loro a vivere meglio attraverso tali sofferenze".

angelina jolie 2

Adesso l'attrice sembra sentirsi pronta a dare nuovamente espressione al suo animo e mentre continua la sua lotta per la libertà e l'uguaglianza di genere nel mondo condivide le sue speranze per il nuovo anno: "Il mio sogno per tutti nel 2020 è di ricordare chi sono e di essere chi sono indipendentemente da ciò che potrebbe compromettere la loro capacità di essere liberi" e ha concluso: "Se senti di non vivere pienamente la tua vita, prova a identificare cosa o chi ti impedisce di respirare. Identifica e combatti tutto ciò che ti opprime. Ha molte forme e sarà un lotta diversa per ognuno".

