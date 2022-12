“WHITNEY HOUSTON LESBICA? ERA CHIARAMENTE ATTRATTA DAGLI UOMINI” - IL PRODUTTORE DISCOGRAFICO 90ENNE CLIVE DAVIS, CHE HA LAVORATO PER TUTTA LA VITA CON LA CANTANTE MORTA A 48 ANNI, RIVELA I SEGRETI DELLA STAR: “L’HO VISTA 48 ORE PRIMA DI MORIRE. MI HA FATTO VEDERE I SUOI PROGRESSI PER DISINTOSSICARSI. NON MI ASPETTAVO QUELL’EPILOGO. LA RELAZIONE CON ROBYN CRAWFORD? C’È STATA, MA POI È STATA LEI A RENDERSI CONTO CHE…” - VIDEO

DAGONEWS

clive davis

Whitney Houston stava combattendo con le sue dipendenze proprio prima della sua morte.

Il produttore discografico 90enne Clive Davis, che ha firmato per la prima volta un contratto con la cantante quando aveva 20 anni e ha lavorato con lei per tutta la sua carriera, dice a “Page Six” di essere rimasto scioccato quando ha appreso della sua morte nel 2012.

«Ero con lei 48 ore prima della sua morte – ha detto Davis - Non mi è mai venuto in mente che sarebbe morta due giorni dopo. Mi fece vedere quanto si stava impegnando per restare pulita. Mi stava mostrando cosa aveva fatto in riabilitazione. Come aveva smesso di fumare, come si era schiarita la gola dalla nicotina. E voleva iniziare ad andare in studio. Non avrei mai pensato 48 ore prima della sua morte, che ci sarebbe stata quell'orrenda, prematura fine. In quel periodo stava facendo un coraggioso tentativo di rinunciare alla droga e rimettersi in pista».

whitney houston clive davis 3

La cantante di "I Will Always Love You" è stata trovata priva di sensi in una suite del Beverly Hilton, immersa nella vasca da bagno l'11 febbraio 2012. I paramedici hanno eseguito la rianimazione, ma ormai era già morta. L'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha riferito che la sua morte è stata accidentale e causata dall'annegamento e dagli "effetti della cardiopatia aterosclerotica e dell'uso di cocaina". I risultati tossicologici hanno trovato altri farmaci nel suo sistema tra cui Benadryl, Xanax e cannabis.

whitney houston clive davis 8

Il fondatore di Arista Records ricorda ancora quando Houston fece il provino per lui cantando la canzone "The Greatest Love of All".

«Sapevo a quell'audizione che era un cantante unica - ha detto Davis che ha prodotto il biopic sulla cantante – Il film risponde a tutte le domande del pubblico sulla sua sessualità, il modo in cui ha reagito a qualsiasi insinuazione che non stesse cantando abbastanza in “modo nero”, l'impatto delle droghe».

WHITNEY HOUSTON ROBYN CRAWFORD

Houston, che ha sposato e divorziato da Bobby Brown, è stata a lungo perseguitata dalle voci secondo cui aveva una relazione con l'assistente Robyn Crawford. «Nel film è molto chiaro che ha avuto una relazione con Robyn da adolescente, e poi lei, da sola, ha detto: 'Questo non fa per me', ha spiegato la Davis. Voleva dei bambini, non voleva una guerra con ii genitori e non voleva andare contro la sua religione. Era chiaramente attratta dagli uomini ed era eterosessuale. Non era frustrata sessualmente con Bobby. Erano entrambi in una relazione autodistruttiva, ma lei non era frustrata».

WHITNEY HOUSTON ROBYN CRAWFORD whitney houston, bobby brown e robyn crawford robyn crawford e whitney houston 1 robyn crawford e whitney houston 3 WHITNEY HOUSTON ROBYN CRAWFORD

whitney houston clive davis 1 whitney houston clive davis 7 whitney houston clive davis 6 whitney houston clive davis 4 whitney houston clive davis 5 whitney houston clive davis 2