lo schiaffo di will smith a chris rock oscar 2022

ACADEMY, WILL SMITH NON È VOLUTO ANDARE VIA DOPO SCHIAFFO

(ANSA) - Will Smith si è rifiutato di lasciare il teatro dove si stava svolgendo la cerimonia degli Oscar dopo lo schiaffo al comico Chris Rock nonostante gli fosse stato chiesto. Lo riferisce l'Academy in una nota nella quale annuncia di aver avviato "un'azione disciplinare" contro l'attore.

"Vogliamo chiarire che gli è stato chiesto di uscire e che lui ha rifiutato, ma ammettiamo che avremmo dovuto trattare la situazione diversamente", ha detto l'Academy. Non è chiaro se la richiesta di uscire dal teatro sia stata ordinata direttamente all'attore o al suo entourage, ma a farla, secondo Deadline Hollywood, sarebbe stato Will Packer, il produttore dello show.

LE SCUSE DI WILL SMITH DOPO LO SCHIAFFO A CHRIS ROCK

Oggi, alla riunione del Board dell'Academy convocato per esaminare il caso, molti vip, tra cui Steven Spielberg e Whoopi Goldberg, hanno detto di esser rimasti all'oscuro della richiesta dell'Academy a Smith di lasciare il teatro. L'Academy ha dato due settimane di tempo a Smith di replicare alle accuse. La prossima riunione del Board il 18 aprile potrebbe essere la sede per azioni disciplinari tra cui la sospensione o l'espulsione dalla organizzazione.

CHRIS ROCK SULLO SCHIAFFO DI WILL SMITH, STO ANCORA ELABORANDO

(ANSA) - "Sto ancora cercando di elaborare quello che è successo". Lo ha detto Chris Rock parlando per la prima volta dello schiaffo ricevuto da Will Smith la notte degli Oscar. Lo riporta il sito di Variety. Il comico si è rivolto al suo pubblico a Boston dove ha debuttato con il suo nuovo show, tutto esaurito. I fan gli hanno dedicato una lunga standing ovation interrotta dallo stesso Chris Rock. "Yo, fatemi fare lo spettacolo!", ha detto.

chris rock dopo lo schiaffo di will smith

"Come è stato il vostro fine settimana?", ha proseguito. "Non ho cose su quello che è successo, tutto lo show è stato scritto prima di questo fine settimana. Sto ancora elaborando quello che è successo. A un certo punto parlerò di quella merda. E sarà serio e divertente". A un certo punto il pubblico ha cominciato a urlare "Fanculo Will Smith" ma il comico ha proseguito: "Farò qualche battuta, è semplicemente bello essere qui fuori!".

