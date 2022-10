23 ott 2022 10:24

IL LEADER CECENO RAMZAN KADYROV MOSTRA IN VIDEO IL “REGALINO" CHE I TRE FIGLI, 14, 15 E 16 ANNI, GLI HANNO SPEDITO DAL FRONTE UCRAINO, CIOE' TRE PRIGIONIERI IN MANETTE: “SONO STATI INVIATI IN TRINCEA SENZA UN COMANDANTE, HANNO AGITO ALLA CIECA. TUTTI QUELLI CHE ERANO CON LORO SONO MORTI” - IL FEROCE PADRONE DELLA CECENIA HA SPEDITO I TRE ADOLESCENTI IN UCRAINA, MA PER MOLTI POTREBBE ESSERE UNA MONTATURA PER INCORAGGIARE ALTRI CECENI A COMBATTERE… - VIDEO