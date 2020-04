9 apr 2020 20:03

UNA LECCATA TI SEPPELLIRÀ – PANICO IN UN SUPERMERCATO IN CALIFORNIA DOVE UNA 53ENNE HA LECCATO TUTTI I PRODOTTI CHE METTEVA NEL CARRELLO: GLI IMPIEGATI HANNO CHIAMATO LA POLIZIA E LA DONNA, UNA VOLTA ARRIVATA ALLA CASSA, HA DETTO DI NON AVERE I SOLDI PER PAGARE I 1800 EURO DI SPESA – IL NEGOZIO È STATO COSTRETTO A BUTTARE VIA TUTTO PER PAURA DEL CONTAGIO E LEI…