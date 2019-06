LEGA NEL MIRINO! - LA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI CHIEDE AL VICEMINISTRO LEGHISTA ALL'ECONOMIA, MASSIMO GARAVAGLIA, DI PRESENTARE LA SUA ''DIFESA'' DALL'ACCUSA DI DANNO ERARIALE, QUANDO ERA ASSESSORE LOMBARDO - NEL MIRINO LA "VENDITA SOTTOPREZZO" DI PALAZZO BERETTA DA PARTE DI ATS MILANO...

(ANSA) - La Procura della Corte dei Conti della Lombardia, guidata da Salvatore Pilato, ha notificato un invito a dedurre al viceministro leghista all'Economia Massimo Garavaglia per danno erariale, quando era assessore lombardo all'Economia, e ad altre persone in relazione alla "vendita sottoprezzo" e alla locazione di un immobile, Palazzo Beretta a Milano, ceduto da Ats Milano, ex Asl. Un danno quantificabile in un "valore compreso" tra 2 milioni e 13 milioni di euro per la vendita e un danno da locazione per oltre 6 milioni.

