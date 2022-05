LEGALE E FATALE: TRA JOHNNY DEPP E IL SUO AVVOCATO C'E' DEL TENERO? - LEI SI CHIAMA CAMILLE VAZQUEZ ED E' DIVENTATA UNA STAR DOPO I DUE GIORNI DI CONTROINTERROGATORIO IN CUI HA MESSO AL MURO AMBER HEARD - DURANTE IL PROCESSO PER DIFFAMAZIONE, L'ATTORE E IL SUO LEGALE SONO STATI VISTI ABBRACCIARSI E SCAMBIARSI SGUARDI COMPLICI - E IERI, USCENDO DAL TRIBUNALE, A DOMANDA DIRETTA VAZQUEZ HA RIDACCHIATO... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Camille Vazquez, avvocato di Johnny Depp

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard ha fatto nascere una nuova star: l’avvocato Camille Vasquez, 37 anni, che negli ultimi due giorni si è occupata di contro interrogare Amber Heard. Il legale di Depp ha conquistato un enorme seguito online, e i fan hanno alimentato le voci che tra i due sia in corso una storia d’amore. Ieri, mentre usciva dal tribunale, una giornalista di TMZ le ha chiesto a bruciapelo: «Stai uscendo con Johnny Depp? Se ne parla online. Puoi mettere le cose in chiaro, sì o no?». In tutta risposta, Vasquez ha ridacchiato.

Camille Vazquez, avvocato di Johnny Depp 2

I fan di Depp stanno elogiando l'avvocato per il suo lavoro in difesa dell'attore, twittando foto di sé stessi che indossano magliette e meme "I heart Camille Vasquez" che la ritraggono come il dio nordico del tuono e il personaggio Marvel Thor.

Stanno persino preparando dei TikTok su canzoni pop romantiche in cui i due si scambiano sguardi, si tengono per mano e parlano da vicino.

I due erano tutti sorridenti quando sono entrati nel tribunale del circuito della contea di Fairfax mercoledì, un giorno dopo essere stati fotografati mentre si abbracciavano in una foto ampiamente condivisa sui social media.

Camille Vazquez e Johnny Depp

Ma chi è Camille Vasquez? Nata nel luglio del 1984 da due emigrati colombiani, Leonel e Marillia Vasquez, si è laureata alla University of Southern California in Arte, comunicazione e scienze politiche nel 2006. Ha frequentato la Southwestern Law School di Los Angeles dal 2007 al 2010 e ha lavorato in uno studio legale prima di entrare a far parte del suo studio attuale, Brown Rudnick LLP, come associata. Non ha profili pubblici sui social media.

