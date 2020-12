LA LEGGE AD SUOCERUM! NEL GOVERNO DEL FLOP (CASHBACK, 600 EURO, IMMUNI, BONUS BICI...) L'UNICA LEGGE CHE HA DAVVERO FUNZIONATO E' LA NORMA AD PERSONAM PER SALVARE CESARE PALADINO! IL PAPA' DI OLIVIA PALADINO LIBERO DALLA CONDANNA PER PECULATO GRAZIE A UN CODICILLO DEL DL RILANCIO, LA PENA DI UN ANNO E DUE MESI (PATTEGGIATA DOPO AVER EVASO 2 MILIONI DI EURO DI TASSA DI SOGGIORNO) E' STATA CANCELLATA. E IL "CORRIERE" CHE HA LA NOTIZIA BOMBA, DOVE LA METTE? IN UN TRAFILETTO. CONTE, TANTO CARO A LILLI GRUBER E A TUTTO IL GRUPPO CAIRO, RINGRAZIA...

Franco Bechis per "Iltempo.it"

Grazie a una norma del decreto rilancio firmato da Giuseppe Conte è stato sottratto ai magistrati il "suocero" del premier, Cesare Paladino, papà della fidanzata Olivia Paladino. Un vero e proprio colpo di spugna che ha appena cancellato una condanna penale per peculato (ridicolizzando così la famosa spazzacorrotti finita in cenere e trasformata in salvacondotto per i famigli) patteggiata dal suocero di Conte per un anno e due mesi di condanna per non avere versato al comune di Roma di Virginia Raggi in cinque anni quasi 2 milioni di tassa di soggiorno dovuta.

Immaginatevi cosa sarebbe accaduto se al posto di Conte ci fosse stato un Matteo Renzi o un Silvio Berlusconi a fare leggi ad personam per i propri familiari! Titoloni, edizioni straordinarie, M5s sulle barricate, manifestazioni davanti a Montecitorio. Ma questa volta la legge ad familiam l'ha firmata un loro idolo, quindi tutti con la testa sotto la sabbia come degli struzzi. Si voltano dall'altra parte e nascondono la polvere sotto il tappeto. Però abbiamo capito ora perché il premier ha voluto chiamare "rilancio" quel decreto con il colpo di spugna che sbianchettava la fedina penale del papà della sua fidanzata: serviva a rilanciare il suocero di Conte...in società!

