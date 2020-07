5 lug 2020 11:40

LA LEGGE NON È CIECA, È ORBAN - GABOR KALETA, L’EX AMBASCIATORE UNGHERESE IN PERÙ MOLTO VICINO AL PREMIER ORBAN, È STATO TROVATO CON 19MILA FOTOGRAFIE E VIDEO DI ATTI SESSUALI CON MINORI: RIMPATRIATO NEL PAESE È STATO CONDANNATO AD APPENA UN ANNO DI CARCERE CON SOSPENSIONE DELLA PENA SCATENANDO L’IRA DELLE ORGANIZZAZIONI PER LA DIFESA DEI MINORI…