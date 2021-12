14 dic 2021 19:40

LEGGETE COSA SUCCEDE A DIRE MINCHIATE SUL GREEN PASS: IN FRANCIA UNA 57ENNE È MORTA DI COVID IN OSPEDALE DOPO AVER MENTITO SUL FATTO DI ESSERSI VACCINATA – LA DONNA, TEMENDO PROCEDIMENTI LEGALI, NON AVEVA INFORMATO I MEDICI DI ESSERE UNA NO VAX E I DOTTORI NON HANNO POTUTO PROCEDERE CON LA GIUSTA TERAPIA: “SE LO AVESSIMO SAPUTO AVREMMO POTUTO SOMMINISTRARLE GLI ANTICORPI MONOCLONALI…”