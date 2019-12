LEGNATE A LEGNAGO – IL TITOLARE DI UNA SALA GIOCHI DEL COMUNE IN PROVINCIA DI VERONA VIENE UCCISO A SPRANGATE DA UN RAPINATORE: L’UOMO È STATO AGGREDITO DAL LADRO CHE LO HA COLPITO ALLA TESTA PRIMA DI FUGGIRE CON UN BOTTINO DA 30MILA EURO – IL PROPRIETARIO È STATO TROVATO DALLA SOCIA IN UNA POZZA DI SANGUE ED È MORTO POCO DOPO IN OSPEDALE…

Ida Artiaco per www.fanpage.it

sala giochi di legnago

È finita nel sangue una rapina effettuata la scorsa notte in una sala giochi in via del Caduti a Legnago, in provincia di Verona, dove il titolare, un uomo di 60 anni originario del Bresciano ma da anni residente in zona, è stato ucciso a sprangate da un malvivente.

sala slot

L'uomo è stato aggredito dal ladro che era a volto coperto, armato di un bastone o una spranga che, dopo essersi fatto aprire la porta del retro, lo ha colpito violentemente provocandogli un grave trauma cranico. Come riporta la stampa locale, il killer è poi fuggito portandosi via un bottino dal valore di tremila euro.

sala giochi di legnago 1

Il titolare del locale è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. A scoprire il suo corpo è stata la socia in affari, che abitava nello stesso stabile, e che lo ha trovato a terra in una pozza di sangue. Sul caso stanno indagando i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verona e della Compagnia Carabinieri di Legnago.

sala giochi di legnago 4 sala giochi di legnago 5 sala giochi di legnago 6 sala giochi di legnago 3 sala giochi di legnago 2