Estratto da www.105.net

Alexia Grace, una giovane di 25 anni originaria di Matlock nel Derbyshire, ha lasciato il suo lavoro come barista per dedicarsi a tempo pieno alla creazione di contenuti su OnlyFans,[…] “Quando ho iniziato su OnlyFans, guadagnavo meno del salario minimo al mese. Dopo due anni, ho iniziato a guadagnare £120,000 all’anno e ora guadagno decisamente di più”. Ma come fa a fare tutti questi soldi? Semplice, vende fiale del suo sudore. E i prezzi sono alle stelle: anche 40.000 sterline. In più è specializzata in contenuti sulla boxe, anche se ammette che fa “tutto e qualsiasi cosa”.

Il suo profilo ha raccolto un gran numero di fan fedeli, uno dei quali, in particolare, si è distinto per la sua generosità. Questo ammiratore, con cui Alexia è in contatto da circa due anni, le ha fatto regali di alto valore, tra cui un PC da gaming da £40,000 e, più recentemente, una BMW M4 Competition Coupé, il cui prezzo si aggira intorno ai £59,000. Alexia si è limitata a spiegare: “Ha un lavoro molto, molto ben pagato”.

Grazie a OnlyFans, Alexia ha potuto permettersi il suo primo sogno automobilistico, una Mercedes da £25,000, finanziata per £350 al mese. Tuttavia, quando il veicolo ha iniziato a presentare diversi problemi meccanici, non ha potuto continuare a sostenere le riparazioni. Parlando con il suo ammiratore delle difficoltà con la Mercedes, Alexia ha rivelato che il suo sogno era possedere una BMW. “Gli ho detto che il mio sogno era la M4 Competition. Lui mi ha chiesto qual era la mia auto ideale e, quando gli ho detto del problema sotto il cofano, ha deciso di aiutarmi. Mi ha inviato direttamente £59,000 per comprarla, senza pensarci due volte”.

[…] Oggi, Alexia vede la sua carriera come un’esperienza “empowering”, libera dai vincoli di un lavoro da ufficio e capace di garantirle una vita ricca di soddisfazioni materiali e personali.

