IL LESSICO FAMIGLIARE DELL’EX PORNOSTAR BABY MARYLIN: “HO CONOSCIUTO MIO MARITO AI CASTING PER ASPIRANTI PORNOATTORI, CI SIAMO INNAMORATI: DOPO UN MESE CONVIVEVAMO, DOPO DUE MESI ERO INCINTA DI DUE GEMELLI. DA ALLORA HO APPESO LE MUTANDINE AL CHIODO. QUANTE PERSONE SONO VENUTE A LETTO CON ME? MENO DI MILLE DONNE E PIÙ DI MILLE UOMINI, A SPANNE - IL SESSO OGGI? TROPPA DEPRAVAZIONE”

baby marilyn 2

C’è chi trova l’uomo della vita al supermercato, c’è chi trova l’uomo della vita in viaggio, chi lo trova in palestra...e invece Baby Marylin l’ha trovato sul set di un casting a luci rosse.

“Sono sempre stata una single incallita, mi piaceva divertirmi senza impegno, in casa avevo solo i miei amati animali, e i bambini non mi sono mai piaciuti”.

baby marilyn e daniel bonati 7

L’ex reginetta a luci rosse continua “volevo fondare la mia casa di produzione hard e così ho fatto una giornata di casting in cerca di nuovi attori prestanti e duraturi, e proprio lì ho conosciuto Daniel, l’ho provinato, ho visto che funzionava e me lo sono portato a casa, a parti gli scherzi me ne sono innamorata quasi subito ed ha 13 anni meno di me, lui 29 e io 42. Cosa è successo poi? Dopo un mese convivevamo, dopo due mesi ero incinta di due gemelli, siamo convolati a nozze e ci amiamo da anni come pazzi”.

baby marilyn 3

Baby Marylin è diventata pornostar per la passione per la trasgressione che lei reputa un arte e poi aggiunge: “Nel sesso mi reputo antica e obsoleta se penso alle depravazioni attuali, al giorno d’oggi la gente si eccita in modi disgustosi. Ho perso il conto di quante donne e quanti uomini sono venuti a letto con me, diciamo donne meno di mille e uomini più di mille a spanne”.

daniel bonati 3

“Nel sesso privato cerco la normalità, mi piace il classico sesso uomo-donna dove si tromba forte e si gode bene, senza tanti giochini strani o cincischiamenti; quelli lì lascio a chi ha per le mani uomini minidotati, poco resistenti e un po’ impotenti, io il mio uomo me lo sono scelta bene quindi non ho bisogno di niente se non della materia prima. Nei set hard invece non ho mai avuto più di tanti limiti, ho girato scene con recitati impegnativi, scene con trans, scene violente. Ora dopo vent’anni di onorata carriera ho appeso la mutandina al chiodo, riposto i falli nell’armadio e portato i miei abiti di scena in cantina. Una volta che ho trovato per caso l'uomo della mia vita e avendo messo al mondo le mie creature ho perso tutto l'interesse per il resto e ho rimesso in ordine le priorità della mia vita”.

