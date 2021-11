IL LETAME E' L'ORO DEL FUTURO - GLI SCIENZIATI DELLA NORTHEASTERN UNIVERSITY HANNO TRASFORMATO LE FECI BOVINE IN UN FILTRO CHE ELIMINA IL SALE DALL'ACQUA - DOPO AVER RACCOLTO IL LETAME NELLE FATTORIE VICINE, I RICERCATORI LO HANNO SOTTOPOSTO A UN CALORE INTENSO, SCOMPOSTO IN POLVERE DI CARBONIO, INFINE TRASFORMATO IN SCHIUMA - SOLO IL 3% DELL'ACQUA SULLA TERRA E' POTABILE, E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Filtro di letame

Il letame di vacca può essere utilizzato in gran parte per la fertilizzazione, ma alcuni ricercatori lo stanno usando per trasformare l'acqua di mare in acqua dolce.

Gli scienziati della Northeastern University hanno sviluppato un processo che trasforma le feci bovine in un filtro che purifica l'acqua altrimenti imbevibile, un'innovazione che il team spera possa aiutare per affrontare la crisi idrica globale.

Facendo esplodere il letame con un calore intenso, gli scienziati lo hanno scomposto in una polvere di carbonio che è stata trasformata in una schiuma. La schiuma galleggia sulla superficie dell'acqua di mare e quando la luce solare colpisce l'area, l'acqua sotto il materiale nero si trasforma in vapore e la attraversa come liquido potabile.

Secondo l' UNICEF, ci sono circa 1,42 miliardi di persone che vivono in aree colpite dalla scarsità d'acqua e solo il 3% dell'acqua sulla Terra è potabile. Per questo molti scienziati stanno lavorando instancabilmente per trasformare l'acqua dell'oceano in acqua dolce.

Schiuma di letame

La soluzione in uso è un sistema di filtrazione che rimuove il sale dall'acqua, un processo chiamato desalinizzazione, ma questi dispositivi hanno degli svantaggi. Yi Zheng, professore alla Northeastern University, ha dichiarato: «Il materiale è un po' costoso da fabbricare e non è sostenibile. Inoltre, l'intero processo di desalinizzazione dell'acqua consuma elettricità».

Basandosi sull'idea di un filtro, Zheng ha cercato una fonte di energia più sostenibile: la luce solare. Il processo però non ha bisogno di pannelli solari, piuttosto di un filtro che si attiva con la luce solare.

Schiuma di letame 2

Zhang ha raccolto una quantità notevole di letame di vacca dalle fattorie locali e ha colpito il materiale con un calore fino a 3.092° F per uccidere tutti i batteri. Una volta che i batteri sono stati rimossi, il letame si è trasformato in una polvere di carbonio che Zhang ha trasformato in una schiuma per filtrare il sale dall'acqua dell'oceano.

«L'acqua risultante era così fresca», ha detto Zheng, aggiungendo che «la sua concentrazione di sodio era significativamente inferiore agli standard stabiliti dall'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti per l'acqua potabile».

SALINE DI MARAS

«I materiali che usiamo sono totalmente naturali, sostenibili», ha detto Zheng. «Questo materiale naturale si comporta bene, è economico, facile da ottenere e facile da produrre». Questo significa che questa tecnologia potrebbe consentire alle comunità locali di costruire i propri sistemi di desalinizzazione, il che potrebbe essere importante per raggiungere un accesso equo all'acqua potabile in tutto il mondo, ha affermato Zheng.

saline in tunisia

«Non si può semplicemente installare un impianto di nanofabbricazione in un villaggio o in una città locale, ma le persone possono semplicemente raccogliere il letame da una fattoria locale e bruciarlo facilmente», ha continuato.

«Quindi l'uso di letame e foglie degli alberi rende davvero facile l'accesso».