LE LETTERE DI FILIPPO A DIANA PER CERCARE DI SALVARE IL MATRIMONIO CON CARLO: "NON RIESCO A IMMAGINARE NESSUNO SANO DI MENTE CHE TI LASCI PER CAMILLA" - "NON APPROVIAMO CHE NESSUNO DI VOI ABBIA AMANTI. CARLO È STATO SCIOCCO A RISCHIARE TUTTO CON CAMILLA, PER UN UOMO NELLA SUA POSIZIONE" - LETTERE CHE SI CONCLUDEVANO TUTTE CON "CON PROFONDO AMORE, PAPÀ" - VIDEO

Richard Kay per "www.dailymail.co.uk"

principe filippo lady diana

La loro era, forse, la relazione più intrigante e improbabile dell'intero dramma reale. La principessa Diana era proprio il tipo di ragazza longilinea e carina dalla quale sarebbe stato attratto se avesse avuto 30 anni più giovane.

E il principe Filippo era un uomo deciso e mondano di cui ammirava la franchezza, l'unico uomo nella casa di Windsor che sentiva che l'ascoltava davvero.

«Quante altre mogli avrebbero discusso dei loro problemi coniugali con il suocero invece che con il marito?» chiedeva ad alta voce Diana. Ma questo è esattamente quello è successo nell'estate del 1992, quando l'attenzione del mondo sul suo infelice matrimonio con il Principe di Galles è stata la fulcro dell’“annus horribilis” della regina.

principe carlo, lady diana e principe filippo

Filippo era l'unica figura all'interno della famiglia che aveva familiarità con il mondo reale al di fuori delle mura del palazzo. La sua reputazione come marito della regina era di un uomo irascibile e talvolta brusco che parlava troppo liberamente.

Ma Diana aveva conosciuto un altro Filippo, difficile sì, ma anche comprensivo. Al momento della sua morte, nel 1997, Diana era piena di ammirazione per lui. E lui, nonostante tutto, non aveva mai smesso di provare una simpatia nei suoi confronti.

Non era sempre stato un suo fan. A volte solo menzionare il suo nome lo aveva mandato su tutte le furie. Sebbene considerasse Diana una che si dava da fare, dubitava che la principessa avesse un forte impegno per l'istituzione che l'aveva elevata alla ribalta pubblica.

principe filippo lady diana 2

Come erano state diverse le cose solo pochi anni prima, quando a Filippo fu detto dal figlio Carlo che si era proposto a Lady Diana Spencer e che lei aveva accettato. Filippo poté finalmente rilassarsi, avendo esortato il figlio di 32 anni a trovare una sposa. Era dolce e inesperta e Filippo faceva di tutto per farla sentire la benvenuta e metterla a suo agio. La fece ridere. Le voleva molto bene.

Ma alla fine iniziò a notare - come fece la regina - che a volte poteva essere, almeno per gli standard di palazzo, irragionevole. Inoltre c’era la sua ossessione per la signora Camilla Parker Bowles durante il primo anno di matrimonio e subito dopo la nascita del principe William nel 1982.

All'epoca lui e la regina non erano a conoscenza dell'infatuazione del figlio per la signora Parker Bowles, che vedevano di tanto in tanto al braccio di suo marito, l’amico della famiglia reale e ufficiale, Andrew Parker Bowles.

principe carlo e camilla

Durante questo primo periodo Filippo fu sempre più sconcertato da quello che vedeva come il comportamento irrazionale e imprevedibile di Diana. La dolce ragazza che aveva affascinato la famiglia reale durante la sua prima visita a Balmoral si stava trasformando in una principessa irritata e scontenta.

Presumevano che i suoi problemi fossero molto probabilmente causati dalla depressione post-partum. In effetti, a quel tempo non erano consapevoli che Diana soffrisse di bulimia nervosa che avrebbe gettato un'ombra sulla sua vita per il decennio successivo.

Qualunque fosse la prima causa della sua infelicità, Filippo aveva una notevole simpatia per lei.

Dopotutto, era un'estranea come lui che si era sposata con un membro della famiglia reale e doveva far fronte allo stress e alle responsabilità del suo nuovo ruolo. Per Diana, il fatto stesso che uno dei reali - e uno chiave in questo caso - fosse in sintonia con lei, e lo dimostrasse davvero, significava molto. Ormai Filippo e la Regina erano stati informati che il principe Carlo aveva una relazione con Camilla e disapprovavano.

principe filippo lady diana 3

Tuttavia, la simpatia di Filippo per Diana non era priva di limiti. Si oppose con forza a un'affermazione fatta da Diana che aveva tranquillamente dato a Carlo il via libera per riprendere la sua vecchia relazione con Camilla. Si chiese se la principessa non stesse esagerando con le sue dimostrazioni di infelicità e usando la signora Parker Bowles come scusa.

Filippo, inoltre, non perse occasione per ammettere che non poteva credere che suo figlio stesse tradendo una così bella e giovane moglie, questo nonostante la tradizione di privilegi extraconiugali di cui godevano così tanti membri maschi della famiglia reale nel corso delle generazioni.

Allo stesso tempo, il principe Filippo ha chiarito che sperava che Diana fosse pronta ad accettare gli svantaggi e i vantaggi che derivavano dall'essere sposata con un Windsor.

principe filippo lady diana 4

In privato, ha confidato a un amico che lui e la regina avevano sempre avuto "le più alte speranze" per Carlo e Diana sperando fossero una coppia innamorata. Ma nonostante tutto questo, niente lo ha preparato per lo shock delle rivelazioni nel libro di Andrew Morton nell'estate del 1992.

Lo lesse dall'inizio alla fine, essendo stato informato che Diana aveva aiutato l'autore, un'affermazione che lei negò con veemenza all'epoca. Le rivelazioni, comprese le sue accuse secondo cui alla famiglia non importava della sua infelicità, lo lasciarono angosciato e furioso. Eppure la profonda simpatia che provava per il fatto che lei fosse intrappolata in un matrimonio con un uomo che, ormai era chiaro, era innamorato di un'altra donna, non vacillò.

principe carlo e ladu diana 1

Il suo primo istinto, tuttavia, fu quello di razionalizzare il comportamento di suo figlio, e quando quell'estate iniziò uno scambio di lettere franche con Diana, Filippo le fece poche domande chiare e dirette: «Puoi sinceramente guardare il tuo cuore e dire che il rapporto di Carlo con Camilla non ha nulla a che fare con il tuo comportamento nei suoi confronti nel tuo matrimonio?».

Continuò dicendole che non era stata una moglie premurosa e che, sebbene fosse una buona madre, era stata troppo possessiva con William e Harry. «La gelosia aveva divorato il matrimonio e il suo comportamento irrazionale non ha aiutato» ha continuato.

Ha anche ricordato alla principessa che suo marito aveva fatto un "sacrificio considerevole" tagliando i legami con Camilla durante i primi anni del matrimonio e che Diana non aveva "apprezzato quello che aveva fatto".

In un'altra lettera la informò in modo chiaro che essere la moglie dell'erede al trono «implicava molto di più che essere semplicemente un’eroina con il popolo britannico». Diana era devastata da alcuni passaggi, ma sentiva che c’era un'integrità in tutto ciò che le stava suggerendo. Ciò che è chiaro è che mentre Carlo e altri membri della famiglia erano ansiosi di lavarsi le mani della fastidiosa principessa, Filippo stava cercando di trovare un modo per mantenerla all'interno della famiglia.

Il suo atteggiamento nei confronti di Diana era completamente diverso dall'atteggiamento che aveva mostrato con la duchessa di York: quando Fergie entrava in una stanza - ogni tanto prendeva il tè con la regina - lui usciva.

il principe filippo e lady diana

Tutte le sue lettere a Diana erano firmate "Con affetto, papà", e si è sempre riferito a se stesso e alla regina come "Pa e Ma". Diana ha continuato a chiamare la regina "Mama" e Filippo "Pa" fino alla sua morte.

In un’altra lettera Filippo le scriveva: «Non approviamo che nessuno di voi abbia amanti. Carlo è stato sciocco a rischiare tutto con Camilla. Un uomo nella sua posizione... Non avremmo mai immaginato che avesse voglia di lasciarti per lei. Non riesco a immaginare nessuno sano di mente che ti lasci per Camilla. Una tale prospettiva non è mai nemmeno entrata nelle nostre teste».

schermata 2018 09 11 alle 12.36.53

Diana era nel suo appartamento a Kensington Palace quando ha aperto e letto questa lettera di suo suocero. Saltava gioiosamente per la stanza. Questo era ciò che Filippo l'uomo, piuttosto che Filippo il principe reale, pensava davvero del figlio.

Era quello che pensavano anche i suoi amici. Come si è laconicamente osservato, dopo aver sentito che Carlo si rifiutava di lasciare Camilla: «Non molti uomini combatterebbero un duello per lei».

Quindi ecco il principe Filippo intrappolato tra la lealtà verso suo figlio e la sua famiglia e la sua incomprensione per l'infatuazione di Carlo per la signora Parker Bowles. Carlo, ovviamente, aveva sempre cercato di essere all'altezza della reputazione di donnaiolo di cui godeva il suo bel padre da giovane, avendo una serie di belle conquiste. Ma alla fine, eccolo qui, attratto da una donna di esperienza un po' più anziana. «Il principe Filippo ha riconosciuto che questo era un fattore cruciale nell'infelicità di Diana - ha spiegato un uomo che lavorava a corte – E lei ha tratto grande conforto nel sapere che lui lo pensasse».

principe filippo lady diana 1

Anche Madame Lucia Flecha de Lima, moglie dell'ex ambasciatore brasiliano a Londra, e diventata amica intima di Diana, ha riconosciuto il rapporto speciale tra la principessa e il duca: «Ho letto personalmente circa una mezza dozzina di lettere del principe Filippo. E sebbene fossero dure, era chiaro per me che stava cercando di essere costruttivo.

Era cordiale e gentile, cortese e disponibile, come un padre che scrive a una figlia. Ha attinto alle proprie esperienze. In una lettera ha scritto di come, quando lui e la regina si sono sposati, pensavano che avrebbero trascorso alcuni anni insieme vivendo le proprie vite, ma non è stato così e "Ma" è stata chiamata al suo dovere e lui ha dovuto rinunciare la carriera che amava. Philip sentiva che Diana e Carlo non dovevano divorziare. Potevano vivere vite separate, con appartamenti separati, se necessario, ma potevano rimanere insieme».

Questo straordinario scambio di lettere terminò quando la principessa e Carlo si separarono nel dicembre 1992. Diana continuò a vedere sia Ma che Pa in occasioni formali, Filippo si interessò sempre a ciò che stava facendo.

principe filippo, principe carlo e lady diana

È significativo, tuttavia, che dopo l’’intervista in cui lei affermava che c'erano "tre persone" nel matrimonio, è stata la regina a scriverle e non Filippo.

Si racconta che lui fosse furioso. E sebbene lui stesso non le scrivesse più, disse alla regina che lei doveva farlo, usando la sua autorità. La Reagina pensava che era meglio che i due divorziassero e Filippo, che aveva esaurito la sua pazienza, fu d’accordo.

Era arrabbiato con Diana, non tanto a causa della sua ammissione della relazione con James Hewitt, ma a causa dei suoi commenti su Carlo che facevano intendere che non fosse adatto a fare il re.

la famiglia reale 2

Filippo ha riconosciuto, tuttavia, che lo sfogo in TV fosse frutto dell’ammissione di Carlo dell’adulterio. Negli anni che seguirono, le sue opinioni su Diana si inasprirono, soprattutto perché pensava che lei usasse la sua posizione per mettere in scena una recita da “regina”.

Tuttavia, Diana rimase grata per l'intervento di Filippo. Da parte sua, anche dopo che Carlo sposò Camilla, inaugurando un gradito periodo di calma, il duca non superò mai del tutto la sua delusione per il fallimento di tutti i suoi sforzi per salvare il matrimonio di suo figlio.

la corrispondenza 2 diana e il principe filippo 5 la famiglia reale 1 diana e il principe filippo 2 elisabetta e filippo osservano i fiori per diana image m 49 1439595142552 diana e il principe filippo 4 carlo e camilla diana e il principe filippo 1 diana e il principe filippo 3 la corrispondenza 1 la corrispondenza 3