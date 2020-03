UN LETTORE CI SCRIVE: “CIAO DAGO, SI PARLA DI TUTTE, MA PROPRIO DI TUTTE LE CATEGORIE LAVORATIVE. EPPURE C'È UN ESERCITO SILENZIOSO DI MIGLIAIA E MIGLIAIA DI LAVORATORI NEGLI STUDI NOTARILI CHE CONTINUANO AD AVERE CONTATTI QUOTIDIANI CON LE PERSONE, SENZA IN MOLTI CASI QUELLE GARANZIE RICHIESTE DAI VARI DECRETI. NON NE PARLA NESSUNO, PROPRIO NESSUNO. EPPURE…”

Ciao Dago, si parla di tutte, ma proprio di tutte le categorie lavorative. Eppure c'è un esercito silenzioso di migliaia e migliaia di lavoratori negli studi notarili che continuano ad avere contatti quotidiani con le persone, senza in molti casi quelle garanzie richieste dai vari decreti. Non ne parla nessuno, proprio nessuno. Eppure secondo me in questi giorni credo che fare una compravendita/un mutuo in più o meno sia davvero marginale.

Non salviamo vite umane accidenti, concordi?

Da un lato è vero, il Notaio in quanto pubblico ufficiale deve continuare a svolgere la sua attività. Non lo si può fare a porte chiuse?? Io non metto in ballo la mia salute e quella dei miei cari per fare un atto notarile in più o meno. Il Notaio rappresenta lo Stato e lo Stato è stato chiaro, no? Non mi sembra, ci sono (stima mia personale) almeno 20000 / 30000 persone che tutti i giorni si recano a lavoro a cui devi sommare il numero di persone che incontrano durante il giorno. Scusa per lo sfogo, ma c'è paura. Reale.

Non solo del virus, ma anche del Signor Notaio, che rappresenta lo Stato col culo di queste persone. Chiudete gli studi notarili al pubblico.

Grazie infinite, anche solo per aver letto il mio sfogo.

Lettera firmata