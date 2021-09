18 set 2021 17:55

UN LETTORE A “REPUBBLICA: “LA SORELLA DI ORNELLA MUTI USA IL GBL O GHB, MEGLIO NOTO COME DROGA DELLO STUPRO, PER PULIRE L'ARGENTERIA E SUO FIGLIO LA USA PER PULIRE L'AUTO. NON È CHE POSSO ORDINARE EROINA IN POLVERE A SOSTITUZIONE DEL CARO VECCHIO VIM CHE ANDAVA COSÌ BENE PER PULIRE CUCINA E BAGNO MA CHE NON TROVO PIÙ?”