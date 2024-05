UN LETTORE SCRIVE AL “CORRIERE”: “SONO SCONCERTATO PER L’INNO DI MAMELI CANTATO DA AL BANO DURANTE LA FINALE DI COPPA ITALIA. HA SENSO CHE VENGA STRAVOLTO IN QUESTO MODO?” - CAZZULLO: “SE SI CHIAMA UN GRANDE ARTISTA, È PERCHÉ LO SI LASCIA LIBERO DI INTERPRETARE L’INNO. È SPIACIUTO VEDERE CHE, QUANDO AL BANO HA CERCATO DI COINVOLGERE IL PUBBLICO, NESSUNO HA CANTATO CON LUI. PERCHÉ I TIFOSI NON CANTANO L’INNO NAZIONALE? LE CURVE NON SONO DIVENTATE TUTTE DI DESTRA? LA DESTRA ITALIANA NON AMA IL RISORGIMENTO? O E’ UNA QUESTIONE DI SCARSO COINVOLGIMENTO EMOTIVO? PECCATO: AL BANO MERITAVA DI PIÙ” - VIDEO

non avevo sentito l’inno cantato da Al Bano ma poi mi è uscito il video in tl… pic.twitter.com/a1jvG4zYO2 — Bena?? | ?? | benji?? (@whosbena) May 15, 2024

Dal “Corriere della Sera”

al bano canta l'inno di mameli prima della finale di coppa italia 1

Sono rimasto sconcertato ascoltando l’inno d’Italia cantato da Al Bano. Ma ha senso che l’inno, così importante e simbolico per l’Italia, venga stravolto in questo modo?

Giovanni Ferrari

Massimo rispetto per l’uomo e l’artista Al Bano, ammetto che la sua interpretazione non mi ha convinto, forse voleva essere originale. In ogni caso cantare davanti a 70 mila persone che ti urlano cori sopra non deve essere stato facile. E comunque la gogna social, i commenti penosi che ho letto, proprio non se li merita.

Carlo Russo

al bano canta l'inno di mameli prima della finale di coppa italia 6

Estratto della risposta di Aldo Cazzullo

Cari lettori, mi pare che i vostri messaggi individuino le due cose importanti accadute mercoledì sera all’Olimpico. […] Quanto ad Al Bano, nessun sacrilegio: se si chiama un grande artista, è perché lo si lascia libero di interpretare l’inno. Semmai è spiaciuto vedere che, quando Al Bano ha cercato di coinvolgere il pubblico, nessuno ha cantato con lui. La curva atalantina ha proseguito i cori di incitamento alla sua squadra, come se nulla fosse. Quella juventina se non altro è rimasta in silenzio; ma alla fine l’inno della Juve l’ha cantato a squarciagola, e pure il ritornello di una canzone di Jovanotti.

al bano canta l'inno di mameli prima della finale di coppa italia 5

In passato è accaduto di peggio. Un anno in Spagna arrivarono in finale alla Copa del Rey il Barcellona e l’Athletic Bilbao: catalani e baschi fischiarono all’unisono inno e re.

Resta la domanda: perché i tifosi non cantano l’inno nazionale? Le curve non sono diventate tutte di destra, o comunque patriottiche? Forse la destra italiana non ama il Risorgimento? O, più probabilmente, non è questione di destra o sinistra, ma di scarso coinvolgimento emotivo? Peccato: Al Bano meritava di più, e noi italiani con lui.

al bano canta l'inno di mameli prima della finale di coppa italia 4 al bano canta l'inno di mameli prima della finale di coppa italia 3 al bano canta l'inno di mameli prima della finale di coppa italia 2