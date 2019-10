5 ott 2019 14:02

E LEVA STO MICROFONO – MIUCCIA PRADA SCATENATA AL "BATTESIMO" DELLA NUOVA LUNA ROSSA A CAGLIARI: IL MARITO PATRIZIO BERTELLI LE PORGE IL MICROFONO PER DIRE QUALCOSA, MA LEI LO SCANSA IN MALO MODO E POI SCARAVENTA LA BOTTIGLIA CONTRO LA BARCA CON TUTTA LA FORZA CHE HA IN CORPO…(VIDEO)