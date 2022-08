31 ago 2022 18:51

LEZIONE PER I DATORI DI LIVORE: UN DIPENDENTE FELICE È UN DIPENDENTE PIÙ PRODUTTIVO - I LAVORATORI DI APPLE SI RIBELLANO AL RITORNO IN UFFICIO PER TRE GIORNI ALLA SETTIMANA, IMPOSTO DA TIM COOK, E CHIEDONO DI RIMANERE IN SMART WORKING: "QUELLI CHE CHIEDONO ACCORDI PIÙ FLESSIBILI HANNO MOLTE RAGIONI E CIRCOSTANZE IMPELLENTI: DISABILITÀ, ASSISTENZA FAMILIARE, PREOCCUPAZIONI PER LA SALUTE E L'AMBIENTE, CONSIDERAZIONI FINANZIARI E ANCHE SEMPLICEMENTE L'ESSERE PIÙ FELICI E PRODUTTIVI"