A LEZIONE DI GERONTOFILIA – DENNIS QUAID, 65 ANNI, HA UNA NUOVA FIDANZATINA: LEI HA 26 ANNI E STUDIA ALLA UNIVERSIY OF TEXAS – I DUE SONO STATI AVVISTATI INSIEME PER LA PRIMA VOLTA A MAGGIO DOPO CHE LUI AVEVA INTERROTTO LA RELAZIONE CON UNA 32ENNE - LA RAGAZZA NON È NUOVA A RELAZIONI CON UOMINI PIÙ GRANDI: DURANTE IL COLLEGE ERA STATA CON UN ALTRO ATTORE…

Angelica Vianello per "www.foxlife.it"

dennis quaid e laura savoie 8

Dennis Quaid, la star di Hollywood, ha un nuovo amore: una studentessa universitaria di nome Laura Savoie, stando a quanto riportato da People.

L’attore 65enne, infatti, starebbe uscendo da qualche tempo con la 26enne iscritta alla University of Texas, ma originaria di St. Louis in Missouri, e già studentessa della Pepperdine University (dove era stata scelta per tenere il discorso di commiato). Durante il suo periodo presso il college di Malibù, la ragazza era stata vista più volte insieme all’attore Jeremy Piven (53 anni).

laura savoie

Dopo aver ottenuto un master alla University of Notre Dame, la Savoie si è iscritta per un dottorato di ricerca ad Austin, in Texas, presso la McCombs School of Business, che dovrebbe completare nel 2021.

dennis quaid e laura savoie 7

Pare che la relazione con Quaid vada avanti da qualche mese: i due erano già stati fotografati insieme il 14 maggio scorso nel ristorante dei VIP Craig’s, nella West Hollywood, e non si sa quando l’attore avesse posto fine alla sua storia precedente con Santa Auzina(32), insieme alla quale era stato avvistato ancora lo scorso dicembre.

dennis quaid e laura savoie 6

Non sono ancora arrivati commenti ufficiali dei portavoce dell’attore riguardo questa relazione, ma sul profilo Instagram della Savoie - ormai privato - erano comparse diverse foto del compagno, del quale la ragazza sembra entusiasta. Le parole con cui ha accompagnato gli scatti erano infatti espressioni quali “mai stata più felice” e “amo quest’uomo”.

dennis quaid e laura savoie 5

Prima ancora della storia con Santa Auzina, Dennis Quaid era stato sposato con Kimberly Buffington (47 anni), dalla quale ha divorziato nel 2016 dopo 12 anni di matrimonio, e con cui mantiene la custodia congiunta dei gemelli Thomas Boone e Zoe Grace (11 anni). Il divo è stato sposato altre due volte: dal 1978 al 1983 con l’attrice P.J. Soles, e poi per dieci anni con Meg Ryan(fino al 2001), con la quale ha un figlio di 27 anni, Jack.

dennis quaid e laura savoie 4 dennis quaid e laura savoie 2 dennis quaid e laura savoie 1 dennis quaid 4 dennis quaid 3 dennis quaid 2 dennis quaid e meg ryan 2 dennis quaid 5 dennis quaid e meg ryan 1 DENNIS QUAID BOTOXATO DENNIS QUAID RIFATTO IN "VEGAS" DENNIS QUAID AT ANY PRICE dennis quaid e laura savoie 3