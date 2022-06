LEZIONI NAPOLETANE: MAI ANDARE IN GIRO PER LA CITTÀ CON UN OROLOGIO DA 40 MILA EURO - DEVE AVERLO CAPITO DANIEL AUTEUIL CHE È STATO DERUBATO DEL SUO PATEK PHILIPPE MENTRE ERA SU UN TAXI COI FINESTRINI ABBASSATI: DUE RAPINATORI IN SCOOTER HANNO MESSO A SEGNO IL BLITZ - IL "CORRIERE": "C'È UNA PERFETTA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE CHE PRESIDIA VIA MARINA, ALLA RICERCA DI TURISTI CHE SBARCANO DALLE NAVI DA CROCIERA TRASCURANDO DI LASCIARE IL ROLEX IN CABINA. CI SONO RAPINATORI A NAPOLI CHE HANNO L'OCCHIO PIÙ ESPERTO DI UN PERITO DI CASA D'ASTE. GENTE CAPACE DI DISTINGUERE CON UN SOLO SGUARDO UN ORIGINALE DA UNA REPLICA"

Fulvio Bufi per il "Corriere della Sera"

daniel auteuil 2

Chissà quanti, negli ultimi due giorni a Napoli, sarebbero stati felici di incontrare per strada un monumento del cinema non solo francese come Daniel Auteuil, avvicinarsi a lui e stringergli la mano per le emozioni che in poco meno di cinquant'anni di carriera ha saputo regalare con le sue interpretazioni magistrali in film come L'ottavo giorno, Un cuore in inverno, L'ultima missione e tanti altri.

orologi patek philippe

Invece a incrociare la strada dell'attore francese sono stati lunedì mattina due rapinatori che hanno notato al suo polso un Patek Philippe di grande valore (39 mila euro), lo hanno seguito con uno scooter anche quando lui è salito su un taxi e in via Marina, approfittando del traffico e del finestrino abbassato, si sono avvicinati e in un attimo gliel'hanno strappato, per poi allontanarsi velocemente.

daniel auteuil 3

Auteuil era a Napoli per una rappresentazione del suo spettacolo Déjeuner en l'air, tra i pezzi forti del cartellone del «Campania Teatro Festival», andato regolarmente in scena ieri sera al Mercadante.

Nemmeno per un momento l'attore ha pensato che la brutta avventura potesse fargli cambiare programmi. Anzi, lui nemmeno ha dato pubblicità a quello che gli è successo.

daniel auteuil 1

Dopo l'aggressione è andato a sporgere denuncia in questura, ma gli stessi dirigenti della Fondazione Campania dei Festival, così come quelli del Mercadante, hanno saputo dello scippo soltanto quando la notizia è stata diffusa dai media ed è rimbalzata sui social diventando subito tra le più cliccate.

Auteuil l'ha liquidata evitando commenti: «È un episodio del quale non voglio parlare e che voglio soltanto dimenticare», ha fatto sapere, ribadendo anche di essere «molto felice di stare a Napoli».

daniel auteuil 4

In breve gli sono arrivate attestazioni di solidarietà dal sindaco Gaetano Manfredi e dall'assessora comunale al Turismo, Teresa Armato, dal presidente del consiglio di amministrazione del Mercadante, l'ex procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho, e dall'intera organizzazione del «Campania Teatro Festival».

Daniel Auteuil non è assolutamente il primo ospite straniero vittima dei rapinatori napoletani. Certo, che sia capitato a lui fa più effetto per la notorietà e anche perché proprio lunedì era a Napoli il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, e la città era presidiata molto più del solito.

Daniel Auteuil 4

Ma nemmeno questo serve a spaventare quella perfetta organizzazione criminale che a sua volta presidia costantemente proprio via Marina, alla ricerca di turisti che sbarcano dalle navi da crociera trascurando di lasciare il Rolex in cabina. E non cambia niente che al polso di Auteuil non ci fosse un Rolex ma un Patek.

Daniel Auteuil

Ci sono rapinatori a Napoli che hanno l'occhio più esperto di un perito di Crown & Caliber, la famosa casa d'aste di Atlanta specializzata in orologi di lusso. Gente capace di distinguere con un solo sguardo un originale da una replica. E perfettamente aggiornata sulle tendenze del mercato. Che poi nel caso dell'attore francese sarebbe bastato tenere il finestrino alzato per mettersi al sicuro è un altro discorso.

Daniel Auteuil 2

Ma a Napoli capita spesso che i tassisti siano più attenti ai consumi del carburante che alla qualità dell'accoglienza. E che pure con 30 gradi non accendano l'aria condizionata se non - e a malavoglia - su richiesta del passeggero.