“QUI I MALATI DI AIDS NON DEVONO ENTRARE” – POLEMICHE PER LA SCELTA DI UNO STABILIMENTO DI BARI CHE HA RESPINTO 13 PERSONE OSPITI DI UNA CASA DI CURA PER MALATI DI HIV - "I NOSTRI ASSISTITI CI SONO RIMASTI MOLTO MALE, SI SONO SENTITI RIFIUTATI, PER QUESTO MOTIVO ABBIAMO DECISO DI RENDERE PUBBLICA LA VICENDA. CI INTERESSA SOLTANTO CERCARE DI SCONFIGGERE PREGIUDIZI CHE CREDEVAMO SUPERATI…"