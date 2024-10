liam payne

L'AUTOPSIA, L'EX ONE DIRECTION PAYNE MORTO PER TRAUMI DA CADUTA

(ANSA) - Il cantante Liam James Payne, ex membro del gruppo britannico One Direction, è morto a causa dei traumi riportati per la caduta dal terzo piano dell'hotel Casa Sur di Buenos Aires dove era ospitato.

Lo hanno stabilito i medici che hanno effettuato l'autopsia sul corpo dell'artista. Secondo la tv argentina TN, gli esperti forensi Santiago Maffia Bizzozero e Víctor Roberto Cohen hanno accertato in via preliminare che l'artista ha subito traumi multipli che hanno causato gravi emorragie interne ed esterne.

Altre risposte sul caso potrebbero venire dal referto autoptico completo - atteso nei prossimi giorni - che comprende l'analisi degli organi, degli indumenti, oltre che l'esame di altri elementi utili per stabilire se nel corpo del cantante fossero in circolo sostanze che potrebbero averne influenzato lo stato di salute generale. La polizia e la procura di Buenos Aires intanto indagano a partire dalle prove a disposizione per stabilite se si sia trattato di una morte accidentale o di suicidio.

LIAM PAYNE

MORTE DI LIAM PAYNE, LA FIDANZATA LO AVEVA LASCIATO SOLO

(ANSA) - La fidanzata di Liam Payne, Kate Cassidy, ha rivelato sui social di aver lasciato da solo l'ex membro del gruppo britannico One Direction, morto dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur a Buenos Aires, per tornare negli Usa.

Come emerge dai tabloid del Regno Unito, la 25enne attrice e influencer americana era andata con lui in Argentina all'inizio del mese per vedere le esibizioni di Niall Horan, l'ex compagno di band di Payne, ma nei giorni scorsi aveva deciso di tornare a casa in Florida affermando su TikTok di non voler più "restare in quel posto" dopo che il soggiorno si era prolungato ben oltre il previsto.

Fra le ipotesi emerge quindi quella di una eventuale rottura tra i due che potrebbe essere all'origine del comportamento della star nelle sue ultime ore. E' emerso infatti dalle telefonate partite dallo staff dell'hotel al servizio di pronto intervento che il loro ospite era "in preda alle droghe e all'alcol" e stava distruggendo la sua stanza d'albergo. Questo è successo poco prima del volo fatale di Payne.

LIAM PAYNE

Intanto nel Regno la famiglia del cantante, originario di Wolverhampton, nell'Inghilterra centrale, ha reso pubblico un comunicato in cui si dice "straziata" per la notizia della morte. "Liam vivrà per sempre nei nostri cuori e lo ricorderemo per la sua anima gentile, divertente e coraggiosa", si legge nella nota.

Fra i tanti tributi arrivati c'è anche quello del premier britannico Keir Starmer che ha fatto le sue condoglianze ai familiari della star e ricordato gli One Direction come una delle più grandi boy band per la loro musica e l'enorme impatto su milioni di persone in tutto il mondo. Payne è stato ricordato da una valanga di messaggi dei fan sui social, dagli ex concorrenti diventati famosi di X Factor UK, dove il gruppo era nato, e da una leggenda del rock come Ronnie Wood dei Rolling Stones, che si è detto "scioccato e rattristato".

LIAM PAYNE, CONCERTI CANCELLATI, RICOVERI E MESSAGGI DI MORTE: I SEGNALI CHE AVEVANO FATTO PREOCCUPARE I FAN

Estratto da http://www.tgcom24.mediaset.it

ULTIMA FOTO DI Liam Payne

Concerti cancellati, ricoveri d'urgenza, video sconclusionati e messaggi di morte.... I segnali che, negli ultimi anni, avevano allertato i fan di Liam Payne, morto a 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, c'erano tutti. Una vita, quella del cantautore britannico, spesso fuori controllo, che aveva portato molti, soprattutto nella cerchia ristretta di amici e parenti, a temere per la salute dell'ex One Direction.

Le ultime ore prima della morte Stando a quanto riferito dalla polizia e dallo stesso staff dell'hotel, le ultime ore del cantante, prima della morte, sono state piuttosto "turbolente". Dall'Hotel Casa sur è arrivata infatti una richiesta di intervento delle forze dell'ordine per il comportamento aggressivo di un uomo (Liam, ndr) "che sembrava sotto l'effetto di alcol e droghe". Poi la tragedia.

liam payne stanza scrivania con cocaina

Il sito di informazione argentino "Clarin" ha ottenuto le foto della stanza di Payne, dove si vedono un televisore distrutto, fogli di alluminio bruciati e della polvere bianca per terra che potrebbe essere, secondo il sito, cocaina. Secondo "Tmz", poco prima di morire, il cantante avrebbe vagato per l'albergo salvo poi essere riaccompagnato in camera, non prima di aver distrutto il suo computer.

Nei mesi precedenti alla sua morte i fan della star degli One Direction avevano notato, con sempre maggior frequenza, un comportamento quantomeno bizzarro da parte di Liam. L'ultimo durante la sua recente partecipazione al concerto del suo ex compagno di band Niall, in Argentina, proprio pochi giorni fa, dove gli agenti di sicurezza gli avevano dovuto chiedere quasi con la forza di smettere di ballare in maniera frenetica, per attirare l'attenzione su di sè, e disturbante, davanti ai fan. Tanti i follower del cantautore britannico, che hanno commentato il comportamento di Liam, come mostrato nel video diffuso su TikTok, come una triste richiesta di aiuto da parte della star

Un altro video preoccupante mostra Liam di fronte all'hotel dove alloggiava anche Niall, piuttosto di cattivo umore mentre saluta i fan, firma autografi e canta la sua canzone "Familiar", apparentemente "fuori di testa", come commentano i critici. "Andare in un hotel in cui alloggia il tuo ex compagno di band e iniziare a scattare foto con i SUOI FAN è semplicemente una follia", hanno scritto altri.

liam payne 11

L'anno scorso, i fan di Liam avevano invece condiviso la loro preoccupazione dopo che l'artista aveva cancellato il suo tour in Sud America a causa di un'infezione ai reni, che lo aveva obbligato al ricovero in ospedale, mentre era sul lago di Como in Italia con la fidanzata Kate Cassidy. L’ex membro degli One Direction si trovava in una villa quando si è sentito male ed è stato portato d’urgenza in ospedale per eseguire una serie di esami e cercare di capire bene il problema.

Sui social aveva scritto un lungo post in cui spiegava cosa stava succedendo: “A malincuore devo dirvi che non abbiamo altra scelta che rimandare il mio prossimo tour in Sud America. Nell'ultima settimana sono stato in ospedale con una grave infezione renale, è una cosa che non augurerei a nessuno, e gli ordini dei medici sono che ora devo riposare e riprendermi... [...]"

Tra le "uscite" bizzarre di Liam Payne, che hanno fortemente insospettito i suoi fan sulla stabilità psicologica del cantante, c'è anche il suo intervento sul red carpet del party organizzato da Elton John per la sua ‘Aids Foundation’ dopo gli Academy Awards del 2022, quando gli è stata chiesta la sua opinione sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock sul palco. Liam ha rilasciato delle dichiarazioni controverse, che hanno fatto scoppiare una polemica.

LIAM PAYNE E LA COMPAGNA

Il cantante ha detto infatti, che Will aveva tutto il diritto di fare quello che si sentiva ed ha aggiunto che dovremmo cercare di vedere la parte positiva di questa situazione. Ma oltre alle dichiarazioni abbastanza sconclusionate di Liam ciò che ha colpito tutti è stato il l'accento di Liam Payne al punto che qualcuno ha ironizzato: “Will ha colpito così forte Chris che ha addirittura cambiato il modo di parlare di Liam" [...]

Pensieri suicidi Nel luglio 2023, Liam ha parlato della sua salute mentale e ha rivelato di aver trascorso del tempo in una clinica negli Stati Uniti dopo aver toccato il "fondo". In una clip pubblicata sui social il cantante ha descritto i momenti "maniacali" della sua vita e la sua difficoltà a rimanere sobrio durante i momenti "estremamente bassi". [...]

LIAM PAYNE E LA COMPAGNA

La fine della relazione con Maya, il suo romanzo e i messaggi di morte Le voci sui comportamenti allarmanti di Payne si sono accentuate dopo la fine della sua relazione con Maya Henry, modella con cui ha fatto coppia dal 2019 al 2022, e con cui avrebbe anche dovuto sposarsi.

Lo scorso maggio la Henry ha pubblicato un romanzo nel quale, pur non accusando direttamente il musicista, racconta di una relazione problematica tra un'aspirante giovane modella e un cantante pop frustrato per la sua carriera in stallo. "Ovviamente il libro è di fantasia", ha spiegato, "ma ispirato a eventi reali". Nel libro "Looking Forward", si parla di casi di violenza domestica e pesanti insulti verbali, oltre che di un aborto indotto.

Il 7 ottobre inoltre Maya ha pubblicato su TikTok alcune scioccanti affermazioni rivelando che Payne la "stalkerava" sia al telefono sia sui social e aveva cercato di coinvolgere la sua famiglia, inclusa sua madre, Azteca Henry, per riavvicinarsi a lei.

kate cassidy liam payne

"Da quando ci siamo lasciati continua a mandarmi messaggi e lo fa di continuo. Mi scrive cose tipo "Oh, non sto bene", insistendo su tema della morte con frasi inquietanti come: "Morirò. Non sto bene... Mandava messaggi a mia madre, dicendo Non sto bene, devi dire a Maya di contattarmi". Perché io non rispondevo". [...]