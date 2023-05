26 mag 2023 17:28

IN LIBIA TUTTO COME AL SOLITO: LE DIVERSE FAZIONI SI FANNO LA GUERRA – NELLA NOTTE IL GOVERNO DI TRIPOLI HA BOMBARDATO CON I DRONI TURCHI, BAYRAKTAR, LE INSTALLAZIONI DI AL-ZAWIYA, LA PRINCIPALE BASE DEI TRAFFICANTI DI UOMINI CHE SPEDISCONO MIGRANTI IN ITALIA – GLI SCONTRI VANNO AVANTI DA ALMENO DUE SETTIMANE, E MANDANO A PUTTANE LA POSSIBILE PACIFICAZIONE DEL PAESE, SPACCATO IN DUE…