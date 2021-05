TOH, DALLA FINESTRA SBUCA UN COCKTAIL - ARRIVA A MILANO SOLO PER QUESTO WEEKEND "SGRAPPA E VIA!", IL PRIMO POP UP BAR DELLA GRAPPA IDEATA DALL'ARTISTA MAURIZIO CATTELAN - LUNGO I NAVIGLI SI POTRANNO BERE GLI ORIGINALI LONG DRINK "FUCK YOU TOO" E "FUCK ON THE BEACH", NOMI CHE EVOCANO L’ICONICO DITO MEDIO DI CATTELAN, IMPRESSO SULLA BOTTIGLIA DEL DISTILLATO: "È UN MESSAGGIO CHE PUÒ FUNZIONARE ANCHE PER CHI TI STA UN PO’ SULLE PALLE..."