COSA C’È DIETRO, E SOTTO, AL MESSAGGIO DI DORIS DI MOLLARE LA SUA PARTECIPAZIONE DEL 3,28% IN MEDIOBANCA NEL CASO CHE DEL VECCHIO SUPERI IL 10%? UN MODO UN PO’ CONTORTO PER DIRE CHE LA SUA QUOTA È ALL’ASTA: CHI MI DÀ DI PIÙ? - E LA QUOTA FININVEST IN MANO A MARINA BERLUSCONI, PRIMA O POI, FINIRÀ COME QUELLA DI MEDIOLANUM IN MANO A DEL VECCHIO – NAGEL DICE NO A GRILLI PRESIDENTE? E DEL VECCHIO NE TROVA UN ALTRO…