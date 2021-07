6 lug 2021 12:48

LIFE ON MUSK! IL FONDATORE DI TESLA HA MANTENUTO LA PROMESSA: HA VENDUTO TUTTE LE SUE CASE E ORA VIVE IN AFFITTO IN UN PREFABBRICATO DA 50.000 DOLLARI DOVE HA SEDE SPACEX - "E' COMUNQUE FANTASTICO" HA TWITTATO A INIZIO GIUGNO MUSK, CHE QUEST'ANNO E' DIVENTATA LA PERSONA PIU' RICCA DEL MONDO - IL SUO OBIETTIVO E' CONCENTRARSI SULLA MISSIONE PER MARTE...