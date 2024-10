LIFE ON MUSK – STORICO SUCCESSO PER “SPACEX”, L’AZENDA AEROSPAZIALE DI ELON MUSK: PER LA PRIMA VOLTA IL BOOSTER DEL RAZZO STARSHIP È STATO RECUPERATO E POSATO AL SUOLO DAI BRACCI ROBOTICI DELLA BASE “MECHAZILLA” – SI TRATTA DI UN PASSO CRUCIALE VERSO L’OBIETTIVO DI PORTARE L’UOMO SU MARTE E RENDERE IL RAZZO COMPLETAMENTE RIUTILIZZABILE, CHE LO TRASFORMEREBBE IN UN MEZZO DI TRASPORTO SPAZIALE ECONOMICO - NEI TEST PRECEDENTI, SIA IL BOOSTER CHE LA NAVICELLA STARSHIP AVEVANO… - VIDEO

Starship rocket booster caught by tower pic.twitter.com/aOQmSkt6YE — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024

Estratto dell’articolo di Paolo Ottolina per www.corriere.it

atterraggio del booster super heavy di spacex 1

SpaceX, la compagnia spaziale privata fondata da Elon Musk, ha realizzato con successo un test di volo importante per il suo razzo Starship. Il booster del razzo è stato recuperato e posato al suolo dai bracci robotici della base «Mechazilla», tra il giubilo e le urla di entusiasmo dei tecnici e scienziati della Starbase, la base di Boca Chica, in Texas.

Il lancio, battezzato Starship Flight 5, rappresentava un passo cruciale verso l'obiettivo di rendere Starship completamente (e rapidamente) riutilizzabile, trasformando l'accesso futuro allo spazio. […]

atterraggio del booster super heavy di spacex 2

Il veicolo spaziale […] è composto da due stadi: Starship è il nome in verità della sola navicella, che costituisce la parte superiore. Sotto c'è il booster Super Heavy che la sostiene al decollo e che con i suoi 33 motori Raptorgenera una spinta di circa 74 meganewton. Se quest'unità di misura vi dice poco, considerate che è un valore quasi 700 volte più potente di un comune aereo di linea come l'Airbus A320neo. Una potenza tale da consentire, secondo i calcoli, di portare in orbita bassa un carico utile di almeno 150 tonnellate.

atterraggio del booster super heavy di spacex 3

TEST CHIAVE PER IL RECUPERO DEL BOOSTER CON «MECHAZILLA»

[…] SpaceX ha tentato, e realizzato al primo colpo, il recupero del booster Super Heavy dopo il lancio. Finora, nei test precedenti, sia il booster che la navicella Starship avevano effettuato solo atterraggi simulati in mare. Questa volta, invece, è stato realizzato l'obiettivo di far atterrare Super Heavy direttamente sulla piattaforma di lancio.

Per recuperare il booster, SpaceX ha utilizzato una struttura unica nel suo genere, soprannominata "Mechazilla" da Musk stesso. Mechazilla, nella saga di Godzilla, è una versione robotica del «lucertolone» atomico. […]

atterraggio del booster super heavy di spacex 4

Un'impresa che non era mai tentata prima e che è di enorme complessità tecnica. […] Si tratta di un punto chiave, su cui SpaceX punta molto: in futuro l'azienda di Musk vuole utilizzare lo stesso metodo anche per recuperare la navicella Starship. Per ora ci si è concentrati sul booster, visto che in questo test Starship (su cui, è bene ricordarlo, non c'erano astronauti) è ammarata come previsto in un'area predeterminata dell'oceano Indiano.

Il booster Super Heavy, dopo essersi separato dalla navicella Starship, ha invertito la rotta ed è rientrato nell'atmosfera. Durante la discesa, ha rallentato con i suoi razzi dalla velocità supersonica, […] Avvicinandosi al suolo, il booster ha effettuato una complessa manovra per posizionarsi verticalmente e accendere i motori per l'atterraggio. A quel punto, i bracci meccanici della torre Mechazilla lo hanno afferrato al volo con precisione millimetrica per consentirgli di adagiarsi sulla piattaforma.

funzionamento di mechazilla

[…] L'atterraggio dei booster dei razzi dopo il volo è un'impresa che SpaceX ha realizzato moltissime volte con il Falcon 9, il suo razzo più piccolo: in quel caso i booster atterrano i modo coordinato e ipnotico su piattaforme marittime o a terra, ma Starship è un sistema molto più potente e complesso.

UN PASSO VERSO LA RIUTILIZZABILITÀ COMPLETA

[…] L'idea è quella di poter far atterrare il razzo, rifornirlo di carburante e farlo decollare di nuovo nel giro di poche ore, trasformandolo in un mezzo di trasporto spaziale economico, flessibile come un aereo. […]

starship flight 5.

Le potenzialità di Starship sono, nella visione di SpaceX, molteplici. Si punta a utilizzare il vettore (anche) per lanciare in orbita i satelliti della costellazione Starlink. In prospettiva, Starship sarà il veicolo con cui la Nasa riporterà l'uomo sulla Luna nell'ambito del programma Artemis. E ancora più in là, forse già nel prossimo decennio ma a detta di Musk anche prima, questo razzo gigantesco (è alto oltre 120 metri, più del Saturn V, che portò l'uomo sulla Luna) dovrebbe condurre i primi esseri umani su Marte, aprendo le porte alla colonizzazione del pianeta rosso.

starship flight 5. 2 starship flight 5. 1