LIGNANO COME MAGALUF - CON LA FESTA DI PENTECOSTE, COME DA TRADIZIONE, I GIOVANI AUSTRIACI INVADONO E METTONO A FERRO E FUOCO LE SPIAGGE FRIULANE - TRA ECCESSI, RISSE, INTERVENTI DELLA POLIZIA, FURTI, FOGLI DI VIA E RICOVERATI QUEST'ANNO C'È STATO PURE IL VOLO DAL TERRAZZO DI UN RAGAZZO ATTERRATO SUL TETTUCCIO DI UNA MACCHINA...

È entrata nel vivo la festa di Pentecoste per i turisti austriaci arrivati in Friuli. Dopo un venerdì pomeriggio abbstanza sottotono, è stato richiesto l'intervento della Polizia di Lignano in diverse occasioni.

Una persona è caduta dal balcone del primo piano di un palazzo e ha fatto un volo di due metri e mezzo, finendo sul tettuccio di una macchina: ricoverato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi.

Multe invece a cinque stranieri per ubriachezza molesta e foglio di via da Lignano per due austriaci che si sono appropriati del lettino di un albergo. I due sono stati denunciati per ricettazione.

Infine, gli agenti sono intervenuti per un parapiglia fuori da una pizzeria dove un austriaco di 22 anni è caduto malamente a terra dopo essere stato colpito da un pugno e ha battuto la testa. Soccorso dall'ambulanza, è stato portato in ospedale a Udine. Le sue condizioni non sono gravi.

Aumenta la sicurezza e il controllo. Vietata la vendita e la somministrazione di bibite in bicchieri o bottiglie di vetro, nessun bivacco consentito e niente musica troppo alta, che comunque si potrà ascoltare fino a mezzanotte e mezza (o, con deroga, al massimo fino all'1.30).

Lignano si è così preparata ad accogliere centinaia di giovani austriaci, attesi in città nel fine settimana di Pentecoste.Sì al divertimento, ma regolamentato per evitare esagerazioni. E per garantire l’ordine pubblico scendono in campo, a partire da giovedì 6 giugno e fino alla serata di lunedì, personale di polizia di Stato (con anche colleghi del Reparto prevenzione crimine di Padova), polizia municipale e carabinieri, coadiuvati – come anche l’anno scorso – da una pattuglia della polizia austriaca.

Nei bar e nei locali della movida sono ammessi solo i bicchieri di plastica e di carta. L’ordinanza prevede inoltre che i titolari dei pubblici esercizi curino e mantengano costantemente pulita la zona adiacente alla loro attività effettuando una pulizia completa a proprie spese in modo da garantire l’igiene e il decoro della città durante tutto il fine settimana di Pentecoste.

Sarà vietato il bivacco e non si potrà detenere o utilizzare strumenti e materiali con cui imbrattare immobili e arredi urbani. La musica dovrà essere spenta entro mezzanotte e mezza e, se l’esercizio pubblico è munito di deroga, un’ora più tardi. Chi violerà l’ordinanza dovrà pagare una sanzione amministrativa da un minimo di 200 a un massimo di cinquemila euro.

