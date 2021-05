LIKE, CONDIVIDI, INCASSA – IL REGNO SOCIAL DEI "FERRAGNEZ" E' UNA BOLLA DI CONTENUTI DI FACILE BEVA: ANCHE LE BATTAGLIE CHE SEMBRANO PIU' "IMPEGNATE" SONO BEN PONDERATE, MAGARI PERCHE' HANNO GIA' AMPIO CONSENSO TRA I LORO FOLLOWER - CONTE LI INGAGGIÒ PER LA CAMPAGNA SULLE MASCHERINE, I NEMICI LI CRITICANO, MA ANCHE QUESTA VOLTA SONO RIUSCITI A ESSERE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE… - VIDEO

La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi pic.twitter.com/gu14BxM3G6 — Fedez (@Fedez) May 1, 2021

Renato Franco per il "Corriere della Sera"

chiara ferragni e fedez

Comunisti col Rolex (era il titolo di un suo album con J-Ax), Che Guevara in Lamborghini: per i detrattori si possono assumere posizioni politiche solo se si è disperatamente alla canna del gas.

«Allora vendo la Lamborghini e mi compro una Panda». Fedez ieri ha rivendicato così il diritto a esprimere le proprie idee anche a bordo piscina. Al netto del conto in banca, la verità è che il Fedez «politico» - grazie anche all' unione con Chiara Ferragni - smuove più like di tanti che il politico lo fanno di professione.

chiara ferragni e fedez ambrogino d'oro 2

Belli, ricchi, famosi, la vita diventata un reality permanente su Instagram, royal family di uno Stato (il Ferragnezland) da quasi 36 milioni di follower (una volta si chiamavano volgarmente sudditi). Andasse alle Politiche la coalizione Fedez-Ferragni avrebbe tranquillamente la maggioranza (alle ultime elezioni il centrodestra si fermò a 12 milioni e mezzo di voti).

Impegnati, ma non fino al punto di scendere davvero in campo (almeno così dicono nelle dichiarazioni pubbliche). Lui più fumantino (del resto è rapper), lei più stratega (del resto è imprenditrice).

FEDEZ CHIARA FERRAGNI E CONTE - BY EDOARDOBARALDI

Fedez non teme l' uno contro uno e si è scontrato con tutto l' arco parlamentare: non solo Salvini (ormai è una saga) e Gasparri (che lo definì «coso dipinto»), ma anche l' ultracattolico Giovanardi (sulle droghe leggere); durissimo con Renzi («totalmente ininfluente») ma poi poco malleabile anche con quei 5 Stelle per cui aveva scritto un inno anti-Napolitano («Di Maio parla alle persone come se fossero stupide»). Chiara Ferragni è invece più cauta (un' azienda del resto può sposare solo battaglie di tutti). Il tema del femminismo, di certo meno divisivo, lo sente suo.

«La nostra società è ancora maschilista e patriarcale, le donne vengono giudicate in maniera differente e spesso il giudizio non arriva solo dagli uomini ma anche da altre donne pronte ad accusarsi a vicenda», aveva detto denunciando contestualmente i fenomeni di victim blaming , slut shaming , revenge porn (le battaglie civili ormai passano solo per l' inglese).

chiara ferragni e fedez

A volte è la stessa politica a lusingarli, come quando l' allora presidente Conte li ingaggiò per lanciare una campagna sull' utilizzo delle mascherine.

Quindi? «Non siamo né di destra né di sinistra. Siamo avanti», aveva detto lui. Scendere in politica? «Non è una velleità». L' italiano medio? «Fa casino durante il minuto di silenzio e sta in silenzio quando deve far casino». Difficile dargli torto.

